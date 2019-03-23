巴勒斯坦民众22日在加沙地带边境地区与以色列士兵发生冲突，两名巴勒斯坦人被以军士兵开枪打死。

当天，数千名巴勒斯坦人在加沙地带与以色列交界地区继续举行“回归大游行”抗议示威活动。一些示威者向以方投掷石块等，以军士兵向示威人群发射催泪瓦斯并开枪射击。

巴勒斯坦卫生部加沙地带发言人阿什拉夫·卡德拉当天发表声明说，两名巴勒斯坦青年在冲突中被以军士兵开枪打死。冲突还造成62名巴勒斯坦人受伤。

自去年3月底巴勒斯坦人在加沙地带边境地区开始举行“回归大游行”以来，巴以双方在加沙地带与以色列交界地区冲突不断。据巴方最新统计，巴以双方自“回归大游行”以来的冲突已造成260多名巴勒斯坦人死亡、逾2.9万名巴勒斯坦人受伤。（记者杨媛媛 赵悦）

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