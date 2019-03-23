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尼日尔东南部一村庄遇袭至少8名平民死亡

2019年03月23日09:44  来源：新华网
 

 尼亚美消息：尼日尔安全部门22日发布消息说，尼日尔东南部迪法省一村庄21日遭极端组织“博科圣地”袭击，造成至少8名平民死亡。

消息说，数名“博科圣地”人员21日晚袭击了迪法省盖斯凯鲁地区的一处村庄，造成至少8人死亡、20余人受伤。

迪法省位于尼日尔与尼日利亚交界地区，“博科圣地”近年来在该地区制造多起恐怖袭击事件，造成大量人员伤亡。

“博科圣地”成立于2004年，其武装分子频繁出没于尼日利亚东北部，并对接壤的尼日尔南部地区造成安全威胁。2016年7月，尼日利亚、喀麦隆、尼日尔、乍得等国组建的多国部队开始对“博科圣地”进行联合打击。（记者 郑扬子）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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