巴基斯坦与马来西亚将加强合作

巴基斯坦总理伊姆兰·汗22日与到访的马来西亚总理马哈蒂尔举行会谈，双方同意就反腐和应对“伊斯兰恐惧症”进行合作。当天，两国商业集团还签署了多个商业合作备忘录。

马哈蒂尔在会谈后的联合记者会上说，近日发生在新西兰的枪击案显示出“伊斯兰恐惧症”的影响，应找到方法消除“伊斯兰恐惧症”。他还表示，希望与巴基斯坦就反腐问题交换信息。

伊姆兰·汗表示，伊斯兰国家需要改变世界对穆斯林群体的认知，恐怖主义同样严重影响了伊斯兰国家的和平与稳定。他称赞马哈蒂尔在马来西亚的反腐举措，称腐败是人类发展道路的阻碍。

当天，伊姆兰·汗和马哈蒂尔还见证了两国多个商业集团签署合作备忘录，涉及汽车、通信等行业。

伊姆兰·汗在签约仪式上说，两国决定成立一个部长级委员会，定期商讨促进双边贸易的方法。马哈蒂尔说，马来西亚重视与巴基斯坦的贸易关系，愿增加与巴方的贸易往来，两国已就如何展开合作以及为双方企业提供对话与合作机会进行探讨。

巴基斯坦财政部长阿萨德·奥马尔在签约仪式后告诉媒体，两国还同意互设银行机构，并加强在防务领域的合作。

马哈蒂尔于21日抵达伊斯兰堡，开始对巴基斯坦为期3天的访问。（记者 刘天）

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