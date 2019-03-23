印尼鹰航宣布取消49架波音737 MAX 8型客机订单

印度尼西亚鹰记航空公司22日声明，这家国营企业已致函美国波音公司，要求取消49架波音737 MAX 8型客机订单。
鹰航发言人伊赫桑·罗桑说，取消订单原因是印尼乘客对737 MAX 8客机“不再信任、失去信心”。他说，鹰航正在等待波音回复；后者准备下周派代表赴印尼，协商鹰航“退订”事宜。
鹰航2014年与波音签订合同，购买50架737 MAX 8客机，按照目录价格计算合同金额为49亿美元，迄今接收1架，剩余49架没有交付。
罗桑说，鹰航准备与波音协商，已交付的唯一一架客机能否“退货”。
鹰航迄今支付波音大约2600万美元货款，鹰航总裁古斯蒂·伍拉·达纳迪普特拉告诉印尼在线新闻服务网站(Detik)，鹰航“原则上不想换掉波音”、转向其他飞机制造商，而是考虑改用737 MAX系列的“更新版”产品。
波音方面说，不会就“客户讨论”作回应。
印尼狮子航空公司一架波音737 MAX 8客机去年10月29日在爪哇海坠毁，189人遇难；初步调查显示，失事原因可能关联迎角传感器故障和737 MAX系列特有的防失速系统。今年3月10日，埃塞俄比亚航空一架同型号客机坠入田野，157人丧生。“黑匣子”信息显示，两架客机坠毁前飞行轨迹多处“明显相似”。
两起空难促使130多个国家和地区停飞或禁飞737 MAX系列客机。
马来西亚航空业咨询机构兴楼分析公司主管舒库尔·优素福说，截至目前，鹰航是首家正式宣布退订737 MAX 8客机计划的航空运营商，“可能不是最后一家”，鹰航竞争对手狮航“可能作出相同决定”。
狮航2011年订购222架波音737 MAX系列客机，包括MAX 8、9、10型号，迄今接收11架。狮航总经理丹尼尔·普图本月说，狮航“考虑取消订单”。（沈敏）【新华社微特稿】
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