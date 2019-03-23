下周不“分手” 欧盟给英国“脱欧”“二选一”时间表

经过7个多小时讨论，欧洲联盟除英国以外的27国领导人21日同意，无论退出欧盟协议下周能否在英国议会下院获通过，欧盟都不会在原先商定的29日与英国“分手”。

英国首相特雷莎·梅接受上述安排，同时获得额外两周，以确定下一步“脱欧”进程。

【新“大限”】

欧盟春季峰会当天在比利时布鲁塞尔开幕。一名欧盟官员在全天会议结束后告诉法新社：“就今晚而言，4月12日是新的‘3月29日’。”

美联社报道，欧盟领导人经过从下午持续到晚饭后的会谈，一致决定给英国两种选择：如果英国议会下院下周表决通过“脱欧”协议，英国可以把“脱欧”正式日期从3月29日推迟至5月22日、即欧洲议会选举开始前一天；如果“脱欧”协议第三次遭否决，英国下周不会“无协议脱欧”，但需要在4月12日以前“指明前行方向”。

主持峰会的欧洲理事会主席唐纳德·图斯克说，4月12日以前“全部选项保持开放”，英国政府依然需要在“有协议脱欧”、“无协议脱欧”、大幅延期“脱欧”或不“脱欧”之间作出选择。

图斯克和特雷莎·梅都对英欧下周不必“分手”表示满意。

路透社解读，4月12日这个日期依据欧盟法律得出。如果英国政府决定参加5月23日至26日欧洲议会选举，需要提前6周、即在4月12日左右正式知会欧盟。英方如果能在4月12日以前就不参加选举达成一致，可以在5月22日以前自由选择何时与欧盟无协议“分手”。欧盟方面希望，英国“脱欧”日期不晚于6月30日，即新一届欧洲议会会期开始时。

【共“想辙”】

6月30日是特雷莎·梅先前致信图斯克时为英国申请延期“脱欧”的期限。图斯克20日回复说，可能同意英国短暂延期“脱欧”，前提是“脱欧”协议必须获英国议会下院通过。欧盟方面同时希望，尽力避免“脱欧”事宜与欧洲议会竞选相互干扰。

综合路透社和彭博社报道，特雷莎·梅21日向欧盟27国领导人发表90分钟的讲话后离开会议室。其他领导人随后做7个多小时“头脑风暴”讨论，最终作出上述决定。

一贯立场强硬的法国总统埃马纽埃尔·马克龙在英首相离开后提议，不管英国能否“有协议脱欧”，都把5月7日设为最后期限。这一“最后通牒”引发激烈讨论，欧盟领导人“罕见地”群策群力，商讨应给英国设定何种条件。不少人反对马克龙的过激提议，德国总理安格拉·默克尔居中调解。

一些官员披露，欧盟领导人最终没有能就大幅延期“脱欧”的具体期限达成一致，可能至少会持续到今年底。

马克龙在会商结束后说，“不是所有牌都在欧盟手中”，“责任现在英国人一方……我认为这是今天的大成就”。

【再“闯关”】

特雷莎·梅21日午夜召开记者会，认定英国人民选择“脱欧”3年以后不该继续参加欧洲议会选举，她致力于让“脱欧”协议在议会成功“闯关”，且不会排除“无协议脱欧”可能。

特雷莎·梅说，欧盟的决定强调“英国议会下院下周通过‘脱欧’协议的重要性，这样我们才能结束不确定性，平稳有序脱离（欧盟）”。她将“努力构建信任，让协议通过……希望大家都能同意，现在已到抉择时刻”。

她同时对1天前在电视讲话中批评英国议会不作为作出解释，说她只是表达“沮丧”，她知道议员们同样“沮丧”，她尊重持不同立场的议员。

多家媒体不看好“脱欧”协议下周能获通过。按照路透社的说法，欧盟方面原打算同意英国推迟“脱欧”期限至5月22日，下周再商讨如何应对“脱欧”协议遭否决。然而，听完特雷莎·梅的讲话，不少人感觉协议不太可能“过关”。这才促成后来的“头脑风暴”。（海洋）（新华社专特稿）

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