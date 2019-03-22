朝鲜撤离韩朝共同联络事务所

韩国统一部22日表示，韩方当天接到朝鲜方面的通报说，朝方决定根据“上级指示”撤离位于开城的韩朝共同联络事务所。

韩国统一部次官千海成当天在记者会上发布上述消息时说，朝方向韩方通报后，现已撤离共同联络事务所的全部朝方工作人员。朝方同时表示，不介意韩方人员继续留在事务所。

千海成说，韩国政府对朝鲜决定撤离共同联络事务所感到遗憾，希望朝方能早日返回，按照韩朝间达成的协议正常运营好该事务所。

另据韩国总统府青瓦台消息，当天下午青瓦台国家安保室室长郑义溶主持召开国家安保会议常委会会议，讨论朝方撤离共同联络事务所事宜及对策。

2018年9月，位于朝鲜开城工业园内的韩朝共同联络事务所正式启动运营。这是根据韩朝领导人2018年4月签署的《板门店宣言》协议内容设立的韩朝历史上首个共同联络事务所。事务所主要履行韩朝联系与交涉、政府间会谈与磋商、民间交流与援助、为韩朝人员往来提供便利等职能。（记者陆睿 耿学鹏）

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