《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（意大利语版）开播上线

新华社罗马3月21日电（记者沈忠浩）由中国中央广播电视总台创作并译制的系列视频《平“语”近人——习近平喜欢的典故》（意大利语版）21日起在意大利开播上线，并在全球意大利语国家和地区同步播出。

当天，这部系列视频作品在意大利梅地亚塞特传媒集团和克拉斯传媒集团旗下电视频道播出，并在其客户端和网站上线。中央广播电视总台中意客户端、意大利语网站及社交平台等也同步推出。

中共中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄在开播上线仪式上说，悠久的中华文明史积淀了中国人对人与自然、家庭与国家、道德与法律等各个方面的深刻观察和思考。习近平主席所用的经典名句就源于此。

梅地亚塞特传媒集团董事会主席孔法洛涅里表示，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》中“天下为公”等理念值得意大利人学习，有助于更好地理解“一带一路”倡议所倡导的和平发展理念。

据介绍，《平“语”近人——习近平喜欢的典故》系列视频围绕“立志”“明德”“亲民”“孝道”“天下为公”等主题，选取了习近平主席在其讲话、文章和谈话中所引用的名言名句，生动展现了习近平主席对中华优秀传统文化的深刻理解和从中汲取治国理政智慧的理念。这部视频作品已被译成英语、日语、韩语、西班牙语等多种语言并发布，覆盖海外受众超过1亿。

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