新华社罗马3月21日电 专访：习主席访问意大利为两国提供重要合作机遇——访意大利总理孔特

新华社记者宋建 李洁

国家主席习近平21日开始对意大利进行国事访问。这是中国国家元首时隔10年再次访意，也是习近平担任国家主席以来首次对意进行国事访问。意大利总理孔特近日接受中国媒体采访时说，意中传统友谊源远流长，习近平主席此访对意大利来说是一个非常重要的合作机遇。

孔特说，意中两国都有着几千年的文明，两国交往历史由来已久，马可·波罗和古丝绸之路闻名于世。如今，“一带一路”倡议受到广泛赞誉。

他说，目前两国关系良好，未来合作前景也将更加广阔，两国基础设施的互联互通显得尤为重要。2017年意大利总统马塔雷拉访问中国，明年两国将迎来建交50周年，在此之际，习近平主席访问意大利，双方将签署“一带一路”合作谅解备忘录，这将为稳固的意中关系描绘新画卷。

“我们愿意加入‘一带一路’合作，因为参与‘一带一路’合作为意大利提供了增加对外经贸往来等多种机遇。”孔特说：“我将出席即将于4月在中国举行的第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛。”他表示对两国未来各领域发展充满期待。

孔特说，意中两国在经济、金融、贸易领域的联系已非常紧密，“但我认为还可以再好些”。他说，中国在经济发展上有很多可借鉴的地方，而意大利也很重视经济和社会可持续发展，未来意中可以相互借鉴、共同发展。

孔特认为，意中之间日益紧密的合作将惠及两国，使两国更好地应对全球挑战，第三国也将从中受益。他说，当今世界，在有效的多边主义之外单独应对全球挑战是不可能的，因此意大利必须始终保持开放与对话。

孔特表示，未来意中两国可以在农业、可持续城镇化、航空、交通、基础设施建设、科技创新等领域展开对话与合作。

2018年，意大利派出由众多知名企业组成的代表团，参加了在上海举行的首届中国国际进口博览会，意大利高官也先后访华。孔特说，意中两国各层级交往十分频繁，这也证明两国现有的合作机制不仅形式多样且卓有成效。“我们要做的是进一步增加双边合作的机制和领域。”

谈到两国间的人文交流，孔特说，明年意中两国还将共同举办文化旅游年，两国人民对对方国家的文化和艺术遗产都很感兴趣。他深信加强两国旅游合作也是推动经贸发展的一大机遇。孔特认为，经贸关系如果没有文化滋养，很难取得真正发展，“应使文化和商贸有机融合，以文化为背景同时加强经贸往来”。孔特说，目前，意大利一些学校已经深入开展汉语教学，这证明了意大利人民对中国语言文化的偏爱。

孔特说，希望未来意中两国携手推动联合国、世贸组织等国际组织提高效率，携手应对贫困、气候变化等挑战，共同维护世界和平。

孔特表示，习主席此访将对推动两国关系起到非常重要的作用，“我们怀着极大的热情和真诚期待着这次访问”。

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