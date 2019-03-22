议员闹退党 预算不讨好　特鲁多内阁连遇挫

加拿大联邦议会一名众议员20日宣布退出自由党，令这一中左翼执政党再遭挫折。

前一天，加拿大政府发布议会选举前最后一份财政预算案。舆论批评预算案出于政治动机，缺乏“旗舰”举措，难以实现预算平衡。

【议员闹退党】

总理贾斯廷·特鲁多20日告诉媒体记者，自由党籍议员塞莉纳·西泽—沙瓦纳退出众议院自由党国会党团，转为无党派议员。特鲁多感谢西泽—沙瓦纳对自由党以及在议员岗位上所作贡献，希望她一切顺利。

西泽—沙瓦纳的选区位于安大略省。她先前宣布不参加今年10月议会选举。

路透社解读，议员退党对已经处于困境中的特鲁多内阁构成新打击。

西泽—沙瓦纳公开支持前退伍军人事务部长乔迪·威尔逊—雷布尔德，本月早些时候数次借助社交媒体批评特鲁多。

威尔逊—雷布尔德曾经担任司法部长，2月指认特鲁多和一些总理府幕僚“不当施压”和“威胁”，要求她指示检察官对建筑企业SNC—兰万灵集团公司网开一面。按照威尔逊—雷布尔德的说法，她因拒绝“开后门”而“遭贬”，今年1月调任退伍军人事务部长。她2月辞职。

特鲁多否认施压，辩解说，他告诉威尔逊—雷布尔德，SNC—兰万灵集团一旦获罪，将危及加拿大就业形势。

SNC—兰万灵集团在加拿大雇用大约9000人。检察机关4年前指控这家建筑企业2001年至2011年向利比亚官员行贿，以获取工程合同。这桩案件仍在审理中。

【预算不讨好】

围绕SNC—兰万灵集团的政治丑闻让特鲁多和自由党选情吃紧。财政部长比尔·莫诺19日发布2019财政年度预算案，称新预算案将使多个群体受益。多家国际媒体解读，特鲁多政府希望新预算案成为提振自由党民意支持率的“救命稻草”。

这是特鲁多政府本届任期内的最后一份预算案。2019财年始于4月1日，2020年3月31日结束。预算案划拨210亿加元（约合158亿美元），用于今后五年落实多项新举措。

在莫诺看来，新预算案重视中产阶层，可以帮助加拿大公民找到好工作、有能力养家糊口、有机会过上至少与父母那一代一样好的生活。

但在加拿大投资组合管理公司执行董事诺曼·莱文看来，特鲁多政府希望借助预算案“讨好许多人。只是，当你想讨好所有人时，谁都讨好不了”，因为预算案覆盖面太广，每个群体分得的“羹”太少。

加拿大“尼古拉财富管理”投资咨询公司首席投资官罗布·埃德尔认为，政府没有兑现减少赤字的承诺。新预算案预期赤字198亿加元，相当于加拿大国内生产总值(GDP)的0.9%，远远高于自由党先前承诺的水平。这份预算案“是政治决定，不是经济决定”。（王逸君）（新华社专特稿）

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