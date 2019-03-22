向土传递“信号” 美或冻结向土交付F－35战机准备

美国官员说，美国可能很快冻结向土耳其交付F－35型联合攻击战斗机的准备。媒体解读，这将是美国就土耳其执意购买俄罗斯S－400型防空导弹系统释放的最强烈反对信号。

F－35战机由美国洛克希德－马丁公司制造。路透社21日援引美国官员的话报道，美方尚未作出正式决定，但考虑叫停正在推进的F－35战机交付准备。

土耳其计划从美国购买100架F－35战机。土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔本月早些时候说，土耳其购买F－35战机进展顺利，土耳其飞行员和飞机维护团队正在美国接受培训，土方接收的首批战机有望今年11月部署在马拉蒂亚省。

不过，土耳其作为北大西洋公约组织成员，执意向俄罗斯购买S－400型防空导弹系统，惹恼美国。

S－400是俄制第四代防空导弹系统，2007年列装俄军，能够拦截和摧毁空天攻击武器。土耳其2017年与俄罗斯签订S－400系统采购协议。俄方预期7月向土耳其交付第一批S-400系统。

与暂停交付F－35准备相关，美国国防部分管国际安全事务的代理助理国防部长凯蒂·惠尔巴杰向路透社记者解释：“S－400是电脑系统，F－35也是。你不可能把自己的电脑与对手的电脑相连，这就是我们为什么要这么做（的原因）。”

惠尔巴杰说，就向土耳其传递“信号”，美国有许多“选项”。她没有列举美方可能采取哪些具体举措。

一名美国官员说，美方考虑的可能选项包括从土耳其西部城市埃斯基谢希尔撤出一处F－35所用发动机维护工厂，在某个西欧国家重新选址。

土耳其2002年加入美国发起的F－35战机研发项目，获得采购这一隐形战机的资格。除设有发动机维护工厂，土耳其还为F－35战机的起落装置、驾驶舱显示系统和发动机等组件制造零部件。

分析人士说，美方如果把土方“踢出”F－35战机项目，将触发一场危机。对是否可能出现这种状况，惠尔巴杰拒绝假设。

美方希望土方购买美国雷神公司制造的“爱国者”系统，作为S－400系统的替代选择。土方对这一选项持开放态度，但土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安坚持不背弃S－400采购协议，说后续可能购买更先进的S－500系统。

分析人士推测，土耳其不希望动摇与俄罗斯军事合作的共识，尤其涉及双方在邻国叙利亚的行动。（陈立希）（新华社专特稿）

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