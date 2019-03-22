英国脱欧期限将推迟至何时？欧盟给出了两个日期

据外媒报道，据欧盟峰会结束后发表的文件显示，若英国议会下周批准了英首相特蕾莎·梅的脱欧协议，欧盟有意将脱欧的时间推迟到5月22日，否则推迟的时间只能延长到4月12日。

据报道，该文件指出：“欧洲理事会同意延期至2019年5月22日，前提条件是英国议会下周通过脱欧协议。”如果脱欧协议下周没有得到英国议会的批准，欧洲理事会仅同意把日期延长至2019年4月12日。

距英国预定脱离欧盟日期只剩下8天之际，梅吁请在布鲁塞尔召开峰会的欧盟成员国领导人，延后英国脱欧期限至6月30日。据此前外媒援引的欧盟声明草稿指出，由于英国拒绝参加5月23日至26日举行的欧洲议会选举，意味英国必须在此之前脱离欧盟。

当地时间21日下午，欧盟28成员国领导人在布鲁塞尔召开欧盟峰会，最核心议题为讨论英国提出将脱欧期限延至6月30日提案。峰会时程规划各国领导人在当地时间下午2点陆续抵达会场，但梅因与欧洲理事会主席图斯克会面而提早抵达，她表示，今天最主要目的是与其他领导人讨论将脱欧期限短暂延长至6月底的请求。

梅指出，提出延期对她来说是一个遗憾，但是短暂的延期将使英国议会有时间做出最终选择，进而实现英国全民公投的结果。

稍后抵达的马克龙则表示，他今天不是来评论其它国家政治制度，大家都尊重英国人民、梅及英国议会的决定，但很清楚的是，若英国议会接下来又否决脱欧协议，那么就势必走向无协议的硬脱欧。此番谈话引发现场媒体一阵追问，但他并未进一步响应。

德国总理默克尔抵达会场时则对媒体表示，每个人都知道脱欧是历史性事件，各方都必须谨慎，梅会在峰会中进一步说明，其它27成员国领导人会有自己的看法；但试想若英国最后无协议脱欧，爱尔兰边境将会出现大家都不想要的硬边界，因此需要努力到最后一刻，以达成英国有秩序脱欧。

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