日政府官员在韩国机场惹事 言称“讨厌韩国人”

日本厚生劳动省20日证实，一名官员19日在韩国金浦机场惹事，一度遭韩国警方拘留。

厚生劳动省薪金课长武田康祐16日因私事前往韩国，原定19日在韩国首都首尔市附近金浦机场登机回国。韩国媒体报道，武田当天早晨一身酒气出现在登机口附近。机场工作人员要求武田延迟登机，遭他扔东西、脚踢。武田说：“我讨厌韩国人。”

武田19日在社交媒体“脸书”留言：“不知道为什么，我被警察拘留。我挨打受伤。我戴手铐被5个人围着。奇怪的国家。”

他次日写道：“事实是我没有醉。我是闹了事，但没有打到人。我说讨厌韩国人没有政治意图，只是出于对机场员工的愤怒。”他已经获释回国。

厚生劳动省人事课20日致歉，说正在确认事实，最快21日向韩国派遣官员、了解情况。一名不愿公开姓名的厚生劳动省官员向共同社记者抱怨：“真是给我们惹了大麻烦。”

共同社报道，武田所说“讨厌韩国人”可能被视为仇恨言论，可能让原本恶化了的日韩关系雪上加霜。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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