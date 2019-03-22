伊拉克北部渡轮沉没事故遇难人数升至93人

3月21日，在伊拉克北部城市摩苏尔，伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪（前右二）抵达渡轮沉没事故现场。 新华社发

伊拉克内政部21日说，伊北部渡轮沉没事故中遇难者人数升至93人。伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪同日宣布为期三天的全国哀悼期。

伊拉克内政部发言人萨阿德·马安发表声明说，摩苏尔渡轮沉没事故已造成93人遇难，其中多数为妇女和儿童。搜救行动仍在持续，还可能发现更多遇难者遗体。

阿卜杜勒-迈赫迪21日晚抵达事故现场并召开紧急会议，责成有关部门立即调查事故原因。

3月21日，在伊拉克北部城市摩苏尔，救护车抵达一家医院。 新华社发

伊拉克总理办公室同日发表声明说，阿卜杜勒-迈赫迪总理宣布，自21日起伊拉克全国及驻外机构开始为期三天的全国哀悼期，悼念事故中的遇难者。

一艘渡轮21日在伊拉克北部摩苏尔市底格里斯河段沉没。摩苏尔市民防部门说，该渡轮因超载而倾覆，事故发生时渡轮载有100多名乘客，而规定载客量不超过30人。（记者 张淼）

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