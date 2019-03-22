阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会见魏凤和

当地时间3月21日下午，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德在阿布扎比会见了正在访阿的国务委员兼国防部长魏凤和。

穆罕默德说，历史上，阿中两国在古丝绸之路开展了密切合作，近年来两国关系内涵不断丰富。去年，习近平主席成功访阿，双方就进一步加强两国各领域合作达成重要共识，为两国关系长远发展奠定坚实基础。作为阿领导人，我致力于推动两国关系不断取得新的发展。

魏凤和说，习近平主席去年访阿期间，与殿下共同将中阿关系提升为全面战略伙伴关系，引领双边关系全面、快速、深入发展。中方高度重视发展对阿关系，视阿为共建“一带一路”的天然伙伴，愿与阿方共同努力，推动两国关系取得更好更快发展。在习主席和殿下亲自引领下，近年来两军关系快速深入发展，两军高层来往频繁，各领域务实合作很有成效。中方愿与阿方一道，认真落实两国领导人共识，推动两军关系在更高水平上发展。

同日上午，魏凤和与阿国防国务部长巴瓦迪举行会谈。会谈前，阿方举行欢迎仪式。（记者 苏小坡）

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