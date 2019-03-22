习近平抵达罗马开始对意大利共和国进行国事访问

21日，国家主席习近平乘专机抵达罗马，开始对意大利共和国进行国事访问。

3月21日，国家主席习近平乘专机抵达罗马，开始对意大利共和国进行国事访问。这是习近平和夫人彭丽媛步出舱门。 新华社记者 王晔 摄

当习近平乘坐的专机进入意大利领空时，2架意大利空军战机升空护航。当地时间晚6时30分许，专机抵达罗马菲乌米奇诺机场。习近平和夫人彭丽媛步出舱门，礼兵敬礼致意，意大利农业旅游部部长等高级官员在舷梯旁热情迎接。习近平和彭丽媛沿红地毯前行。礼兵肃立在红地毯两侧，行注目礼。

习近平代表中国政府和中国人民，向意大利政府和人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平指出，中意建交49年来，两国关系经受住时间和国际风云变幻的考验，双方秉承互尊互信、互利共赢原则，不断推进中意友好和合作，成为不同社会制度、文化背景、发展阶段国家发展双边关系的典范。中意务实合作硕果累累，为两国人民带来了实实在在的利益；人文交流丰富多彩，增进了彼此了解和友谊。

习近平指出，我期待着同马塔雷拉总统、孔特总理等意大利领导人会谈会见，共同描绘中意关系未来发展蓝图。相信在双方共同努力下，中意全面战略伙伴关系必将拥有更加美好的明天。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等陪同人员同机抵达。

中国驻意大利大使李瑞宇也到机场迎接。

在结束对意大利的国事访问后，习近平还将对摩纳哥、法国进行国事访问。

（记者陈占杰 李建敏）

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