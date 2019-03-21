美军空中力量正在进入“F-35”时代

不久前，美国国防部发布的2019年《导弹防御审查》报告明确表示，F-35战斗机已经具备跟踪和摧毁敌方巡航导弹的能力，并将在未来配装拦截弹，从而能够在助推段击落敌方的弹道导弹。这意味着，美军正在逐步将F-35战斗机打造成一款具备多种作战能力的“超级战机”，这也是美军为这款备受诟病的新型战机“正名”的最新举动。

美军不断为F-35增补新能力

从2017年开始，美军就提出了以F-35战斗机为基础发展空基助推段反导能力的构想。2017年11月，美国空军F-35战斗机项目办公室主任就透露，如有需要可使F-35战斗机在3年内具备空基助推段反导能力，即发射AIM-120D空空导弹拦截处于助推段的弹道导弹。

2018年1月，候任的美国国防部副部长迈克尔·格里芬明确对此表示支持，并指出这种技术“非常可行”。同年4月，美国国防部导弹防御局局长声称，F-35战斗机将于2025年具备探测、跟踪弹道导弹能力，甚至有可能直接实施拦截，这将为美军未来的弹道导弹防御作出巨大贡献。

经过数年的发展，从技术和性能角度来看，F-35战斗机确实已经具备了实施空基助推段反导的技术支撑。F-35战斗机本身具备优异的隐身性能和极大的作战半径，使其有能力深入敌境并尽可能近地靠近敌方弹道导弹发射阵位。F-35战斗机配备的AN/AAQ-37光电分布式孔径系统和AN/APG-81有源相控阵雷达等机载任务系统经过多次试验，已经验证具备了发现、跟踪弹道导弹的能力。美军长期在空基拦截武器方面的技术积累也为F-35战斗机提供了可靠的拦截手段选择。这些成熟的技术条件使F-35战斗机具备了融入美军反导体系的技术基础。

F-35战斗机近年来一直在进行不断的技术更新和升级，以整合更多的新功能。如按照美国空军的计划，将于2020年或2021年前完成F-35A战斗机的第四次更新，从而能够整合英国、土耳其等部分合作国的武器，可发射诸如“小直径炸弹”和GBU-54炸弹等先进弹药。同时，F-35A战斗机正在使用最新的任务数据文件“威胁数据库”，以识别全球关键地区的敌方威胁，从而执行攻击、监视等任务。

今年2月28日，美国BAE系统公司宣布，该公司已经完成F-35战斗机电子战的升级改造，成功将新技术融入机载ASQ-239电子战系统。该系统能为飞行员提供实时战场空间态势感知和快速反应能力，以及完全集成的雷达告警、目标瞄准支持和自卫能力，从而使其能够对抗、干扰或规避威胁。为此，美媒表示，F-35战斗机代表了一种武器系统技术的革命，因为它将同时在空域和电磁频谱域两个战场域中作战。

美军还在不断为F-35战斗机研制更先进的武器装备。2018年7月3日，英国媒体报道称，洛克希德·马丁公司正在考虑未来为F-35战斗机配备激光炮塔，以使其能够发射高能量的激光杀伤敌机，从而大大提高空战能力。今年2月8日，英国《简氏防务周刊》网站报道，美国海军航空系统司令部正在计划为F-35C战斗机配备一种新型远程隐身空地滑翔导弹——AGM-154，其最大射程130公里，可配备483公斤的钻地高爆战斗部。据悉，这一隐身导弹与隐身战斗机的“双隐身组合”，将能够在560公里外对他国战舰构成严重威胁。

F-35战斗机已经大规模成军

自F-35战斗机出现以来，对它的质疑之声就没有停止过。美国《国家利益》网站今年1月21日发文称，F-35是有史以来最失败的五型美国战斗机之一，并列出了四大理由：设计目标未能实现、服役时间一再拖延、预算大幅超出、能力不足以应对新挑战。

文章指出，F-35“联合攻击战斗机”这一名称就代表了设计者对该型战斗机“无所不能”的定位，诸多过高的设计指标无法实现，最终成为“一无所成”的典型。然而，最让国内外客户难以接受的就是拖沓不前的生产进度。以美国海军为例，由于F-35C战斗机的进度严重滞后，拖延了美国海军的换装进程，在迟迟等不到新战机的情况下，美国海军只能将封存的F/A-18C重新启用来弥补战机数量的不足，甚至考虑可能直接再向波音公司下订单购买F/A-18E战斗机。

但是，从2018年开始，F-35战斗机的产量正在提升。2018年12月20日，洛克希德·马丁公司宣布交付2018年第91架F-35战斗机，至此完成了全年的交付数量目标。而此时F-35战斗机的总产量已达350~360架，大幅超过世界上包括F-22战斗机在内的所有其他第五代战斗机数量总和。2019年，洛克希德·马丁公司计划总共交付130架F-35战斗机，产量较2018年增加80%。据统计，至2018年年底，全世界已有10个国家使用了F-35战斗机，部署在全球范围内的16个基地，训练了730多名飞行员和超过6700名维护人员。

随着入役数量不断增多，美军各军种的F-35战斗机逐步开始形成作战能力。今年2月28日，美国海军与美国海军陆战队联合宣布F-35C形成初始作战能力。而在此之前，美国海军陆战队的F-35B和空军的F-35A已分别于2015年7月、2016年8月形成了初始作战能力。至此，美军F-35战斗机的三个型号都已正式形成战斗力，美军空中力量正式进入“F-35”时代。

与此同时，美军面临最大的挑战依然是如何全速加紧量产和降低成本。其中，F-35A单机造价为9430万美元、F-35B单机造价为1.2244亿美元、F-35C单机造价为1.212亿美元。预计到2020年，F-35A单机造价可以降至8000万美元。

在这种情况下，美军F-35战斗机实际已经走上大规模成军之路。如美国《大众机械》网站2018年3月20日报道称，最后入列服役的F-35C战斗机将在2021年加入“卡尔·文森”号航母，这一美国海军第一款第五代战斗机最终将占航母舰载攻击战斗机的一半以上。美国海军希望最终每艘航母上4个战斗机攻击中队中的2个能够装备F-35C战斗机。

2018年11月19日，美国空军第388战斗机联队与第419预备役联队更是一次性出动36架F-35A战斗机，在美国犹他州的希尔空军基地高调进行了该机型的首次“大象漫步”演练，向外界强势传递了F-35战斗机已经形成规模战斗力的有力信号。

F-35成为构建新型联合作战体系的关键

F-35战斗机对美军来说可谓划时代的新型战斗机，其先进的作战性能成为美军在平时威慑潜在对手的重要依托。特别是当前，F-35战斗机的大规模列装充分体现了美国回归“大国竞争”时代，重建常规大规模战争能力的决心与意志。

2018年3月，美国海军陆战队F-35B战斗机中队随“黄蜂”号两栖攻击舰实现首次海上部署。该中队总计6架F-35B战斗机主要是作为“黄蜂”号远征打击群和海军陆战队第31远征部队西太平洋巡航的组成部分参与此次部署行动。

第31远征部队指挥官泰伊·华莱士表示，这是一次历史性的部署，F-35B战斗机是有史以来为陆战队员提供支援的最强大的飞机，它为海军陆战队远征部队带来了一系列新能力，使其成为更具有杀伤力和效能的海军陆战队空地特遣部队。

同年9月12日，美国海军陆战队“黄蜂”级两栖攻击舰“埃塞克斯”号再次满载着F-35B战斗机进抵非洲之角外海，以应对叙利亚的紧张局势和阿富汗的战事。随舰部署的第13陆战队远征军指挥官钱德勒·内尔姆斯声称，“我们的首要任务是危机反应。”而为了应对未来紧张的“大国竞争”局势，美军最先装备F-35C战斗机的“卡尔·文森”号航母将于2021年部署到亚太地区。

战时，F-35战斗机则代表的是一种全新的作战思想与理念，即F-35战斗机正在逐步成为构建新型联合作战体系的一个关键。F-35项目执行官曾在呈递众议院军事委员会空中和陆地分会的书面声明中表示：“F-35战斗机的互操作能力可实现无缝的信息交换，使战场上的每一个参与者都变得更敏捷、更具杀伤力，并具备更强的生存能力。”意即F-35战斗机已经成为未来高度信息化作战体系中的重要一环。

美国海军则已经在打造、部署和测试经过升级的具有综合舰船防御能力的DDG-51“阿利·伯克”级驱逐舰舰队，而F-35战斗机是作为其中的空中传感器“节点”发挥重要作用。F-35战斗机向多域发展是美国国防部目前推动更好地整合空中、陆地和海上作战系统的基础，特别是成为美军当前正在全力推进“多域战”这一新型联合作战理念的重要抓手。

为此，美国海军与空军都突出以F-35战斗机为核心构建新的作战体系。美国海军正在使用新的传感器和网络升级F/A-18战斗机，以使其能够与F-35C战斗机协同作战。美国空军则不遗余力地为其研制最先进的战场“搭档”。今年3月5日，美国空军研究实验室秘密研发两年半的XQ-58A“女武神”无人战机首飞成功，作为一种远程、高亚音速无人驾驶飞行器，其被设计用于与有人战斗机一起飞行并自主驾驶，特别是将成为F-35战斗机的“忠诚僚机”，因而被视为用于对付“国家级对手”的改变游戏规则的武器。可以预见，在未来空中作战中，具有绝对数量优势的F-35战斗机必将成为美军在联合作战战场上的“主角”。

（作者单位：空军工程大学）

王鹏 来源：中国青年报

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