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韩朝非军事区艺术作品展在首尔开幕

2019年03月21日13:51  来源：新华网
 

主题为“非军事区之改变与点亮和平旅程”的艺术作品展21日在韩国首尔“文化站首尔284”综合文化中心开展。

据策展方介绍，艺术展以韩朝非军事区的过去、现在与未来为主线，分为未来的展望、向和平迈进中的非军事区、边境军人与村民、回顾历史与风景及非军事区生态环境等5部分，展出雕塑、绘画、照片、影像和立体空间设计等多种作品。通过这些现代艺术作品和历史资料，人们不仅能了解非军事区的由来和变化，更能感受到战争的残酷与和平的可贵。

艺术展主策展人金善成告诉记者，希望这次展览能让更多人了解非军事区的过去与现在，在当前半岛局势发生积极变化的背景下举办这次展览颇有意义。

此次展览由韩国文化体育观光部主办，向民众免费开放，将持续至5月6日。除艺术作品展外，主办方还策划了学术讨论会、电影放映、非军事区和平列车线路观光等近20项相关活动。（记者陆睿 耿学鹏）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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