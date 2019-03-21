黎巴嫩经贸部长希望黎中加强经贸往来

黎巴嫩新任经贸部长曼苏尔·卜泰什20日在接受新华社记者采访时表示，黎巴嫩愿加强与中国的经贸往来，欢迎中方来黎巴嫩投资。
卜泰什说，他最近与中国驻黎巴嫩大使讨论了黎中在经贸、旅游、文化等领域的合作。他说，黎方希望加强与中方的经贸往来，“我们有很多优质产品可向中国市场推销，如葡萄酒、橄榄油和巧克力等”。黎巴嫩有大量投资机会，且投资环境良好。黎巴嫩还可作为中方参与叙利亚重建和投资的一个重要平台。
卜泰什希望黎中加强旅游合作。他说，“我们必须加强推介我们的国家，吸引中国人来黎巴嫩旅游”。
黎巴嫩海关数字显示，近年来中国一直是黎重要的贸易伙伴和进口来源国。（记者李良勇）
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