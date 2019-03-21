胡春华会见阿根廷总统马克里

3月20日，国务院副总理胡春华在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯会见阿根廷总统马克里。

胡春华首先转达了习近平主席对总统先生的诚挚问候和良好祝愿。胡春华表示，习近平主席高度重视中阿关系发展，此次派我率团出席第二次联合国南南合作高级别会议并访问贵国。今天上午的大会很成功，我向总统阁下表示祝贺。

胡春华指出，中方赞赏阿方支持“一带一路”倡议，愿在此基础上同阿方探讨具体合作项目，拓展基础设施、农业、能矿等领域务实合作。4月下旬，中方将在北京举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，欢迎阿方积极参加。

胡春华表示，中方愿意加强发展中国家合作，重视与南方共同市场的对话与合作，希望阿方以担任2019年上半年南方共同市场轮值主席国为契机，支持南方共同市场同中国开展对话和贸易自由化便利化合作。

马克里表示，我高度重视同习近平主席之间的友谊和互信，愿共同进一步加强两国全面战略伙伴关系，深化双方在贸易、基础设施、核电、旅游、民航等领域的合作。阿支持“一带一路”倡议，希望更多中国企业加大对阿农业等领域投资。阿方愿进一步促进与中方在南方共同市场和南南合作领域的对话与合作。

当日，胡春华还与阿根廷首席部长培尼亚举行会谈，双方就农业开发、核电、渔业和科技等领域的务实合作交换了看法。

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