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英环境署：每日大量漏水 英国25年内恐无水可用

2019年03月21日11:25  来源：中国新闻网
 

中新网3月21日电 众需要。当地政府提议，除解决漏水问题外，增加海水淡化厂以及更有效用水势在必行。

据报道，英国环境署署长贝文表示，全球变暖是冲击英国水资源变化的最大原因，例如2018年英国便出现较往年更干燥的气候。

他指出，“我们可以预见这一刻的到来，不过还有时间可以避免，但我们必须改变浪费水的心态。”

对于缺水危机四伏，英国水公司更将此列为产业界最大威胁。另外，快速的人口成长也是问题，英国目前人口6700万人，预计到2050年将增加至7500万人，用水需求将进一步提升。

英国环境署过去也曾警告称，缺水将会在2050年冲击英国，官方一份报告指出，由于系统漏水问题，平均每天流掉的水足够满足2000万人的需要。对此，贝文建议，预防漏水以及兴建更大型水库及海水淡化厂都势在必行。

此外，贝文指出，通过居民在家庭与花园中有效用水，可让每天140升用水量在20年内减少到100升。另外，未来英国国内将更多透过水管与运河将水运往水情吃紧的地区，例如东南部。

代表水公司的英国水务公司执行长罗伯斯表示，“我们在计划增加投资时，水公司也公开承诺会在2050年内让漏水比率减少5成。”

英国水务办公室曾要求水公司在2020年将漏水减少15%，不过，过去有业者未达目标而遭受天价罚款。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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