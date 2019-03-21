德国政府成立“气候内阁”

德国联邦政府20日宣布成立气候保护内阁委员会，由总理默克尔直接领导，旨在推动相关立法，实现气候保护目标。

“实现2030年气候保护目标，对德国来说是一项艰巨任务，现在必须通过法律解决这个问题，”默克尔当天在柏林举行的一场会议中说，“为此，我们将成立一个气候内阁，在年底前制定气候保护法或多项法规。”

“气候内阁”成员目前还包括德国副总理兼财政部长、环境部长、内政部长、经济部长、农业部长、交通部长等，如有需要，也会视情况纳入政府内阁其他成员。

德国政府发布的新闻公报说，成立“气候内阁”有助于集中最高决策层，更直接、迅速地作出决策，应对气候变化。

德国长期的气候目标是实现温室气体净零排放。按照目前计划，德国打算到2020年和2030年时，温室气体排放总量较1990年分别减少40%和55%。不过，受交通污染、放弃核能等因素影响，德国要实现上述减排目标依然面临不小挑战。（记者张毅荣）

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