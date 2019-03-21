蓬佩奥访问以色列商讨进一步遏制伊朗

以色列总理内塔尼亚胡20日在耶路撒冷会见到访的美国国务卿蓬佩奥，双方一致表示将进一步遏制伊朗的影响力。

蓬佩奥在会晤后举行的记者会上说，此访目的是为进一步向伊朗施压。他重申对以色列的支持，表示美方遵守对以色列自卫权的一贯承诺。蓬佩奥提及此前在波兰首都华沙举行的中东问题部长级会议，称其为一次“历史性会议”。

内塔尼亚胡在记者会上说，为阻止伊朗在叙利亚巩固其军事存在，以色列将继续加大对伊朗施压力度。为达到这一目的，以色列的行动将“没有限制”。

此外，蓬佩奥当天还在耶路撒冷同以色列、塞浦路斯、希腊三国领导人举行会晤，共同磋商合建一条天然气管道，将以色列和塞浦路斯生产的天然气输送到欧洲。

今年2月，美国与波兰在华沙共同举办中东问题部长级会议，伊朗问题是会议聚焦议题之一。中东和欧洲多国拒绝参会或只派低级别代表团，美波两国仅发表声明成立维护中东安全和稳定国际工作组。会议未能达成实质性共识和成果。

蓬佩奥定于3月19日至23日访问科威特、以色列和黎巴嫩，与相关国家磋商地区安全等问题。（记者吕迎旭 陈文仙）

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