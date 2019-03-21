英首相要求将脱欧期限延至6月30日 能否打破僵局？

综合报道，3月20日，英国首相特蕾莎·梅表示，她只想把英国脱欧期限延后至6月30日，以避免参与欧洲议会选举。欧盟随后响应称，在一定条件下，可能答应英国延后要求。当天晚间，梅发表演说，称对脱欧的“一拖再拖”受够了。另一方面，仍有许多议员对梅延后脱欧的期限感到不满。

欧盟要求英国有条件延后脱欧

3月29日的脱欧期限倒数不到10天，延后脱欧势在必行。梅20日下午告诉议会，她已经致函欧洲理事会主席图斯克，表示她需要更多时间让议会通过脱欧协议，希望把里斯本条约第50条规定的脱欧期限延至6月30日。

梅表示，她之所以拒绝延长更久，是希望避免参与5月的欧洲议会选举。她表示：“身为首相，我无法考虑延后至6月30日之后。”英国广播公司(BBC)称，许多人认为，这是暗示若逼迫梅把脱欧期限延长，她可能会辞职。

梅在给图斯克的信中表示，她原本希望这周能在议会第3度表决脱欧协议，但是被议长贝尔考打乱程序。尽管如此，“我仍希望能把脱欧协议带回议会(表决)”。

图斯克随后召开记者会响应，表示“有可能”答应英国短期间延后脱欧，但唯一条件是英国议会必须在下星期通过梅的脱欧协议。梅的要求需要欧盟27个会员国同意才能算数，但据《金融时报》消息，欧盟执委会在一份文件中评估，英国要延长期限只有两个选项，一是在5月23日之前，二是直接延长至今年年底，甚至更久以后。

图斯克也表示，虽然把脱欧协议延后至6月30日“有其优点”，但是把期限拖到5月23日，也就是欧洲议会选举之后，会对欧盟造成严重的“法律和政治风险”。

英首相批议会一再否决脱欧协议

当地时间20日晚间，梅在唐宁街10号对英国民众发表简短演说。她表示，脱欧走到必须向欧盟申请延后期限的地步，她个人深感遗憾。她能理解民众对整件事情已经受够了，她感同身受。

据报道，在演说中，梅批评议会一再否决她的脱欧协议，并表示这些政治人物现在必须要赶紧决定，下一步应该怎么走。

梅也表示，她认为大众不希望举行第2次脱欧公投，她个人同样不希望再次公投。她说：“你们希望我们继续进行下去，这也是我决心做到的事。”

延后脱欧能否打破僵局？

英国议会当地时间20日下午举行紧急辩论，工党要求梅详述更多细节，同时也强调，仅延长这一小段时间，根本不足以让议会“打破僵局，找到继续前进的方法”。自由民主党领袖克布尔、韦尔斯党的议会领袖罗柏兹，以及绿党议员发表联合声明，呼吁脱欧期限再向后延。

梅当天傍晚与跨党派议员会商，但工党党魁科尔宾提前离席，因为退党的前工党议员乌穆纳也在受邀行列。工党此前因党内反犹主义于上个月爆发退党潮，这些议员随后组成“独立小组”，乌穆纳以“独立小组”发言人身分参与跨党派会议。据称科尔宾在离席前说，“独立小组根本不是真正的政党”，随后走人。科尔宾的行为被许多议员批为“幼稚”。

对于梅晚间的演说，多名议员认为，她只是在推卸责任。保守党议员葛里夫表示，绝大多数议会议员都认为梅的脱欧协议不够好，但她却关闭了每一条沟通管道。他表示：“我不会迫于政府的霸凌，而去投票支持一份会对国家造成伤害的协议。”

工党议员道蒂在社交网站“推特”表示：“不，我们才受够你了，首相。你没有和我们站在一起，只是又一次像机器人一般的胡说八道。现在必须做的是倾听、妥协，让人民做最后的决定。”

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)