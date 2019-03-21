新西兰“恐怖直播”引关注 新总理吁应对网络风险

据外媒报道，在新西兰克赖斯特彻奇市恐袭案后，网上极端主义内容传播再次引发人们关注，新西兰总理阿德恩呼吁全球携手应对社交媒体带来的危险。

20日，阿德恩在克赖斯特彻奇记者会上指出，社交网站被利用以散播暴力与煽动性内容，这并非新西兰独有的现象，世界必须团结起来，“集体对抗”这个问题。她说：“我们不能在有个案发生时才来逐一应对。我们有强有力的理由团结起来，应付这个全球性问题。”

当地时间3月20日，新西兰枪击案遇难者的首场葬礼举行，数百名新西兰民众前往送枪击案遇难者哈立德·穆斯塔法和他的长子哈姆萨·穆斯塔法最后一程。据悉，他们是一对来自叙利亚的父子，为逃避战乱而在去年刚刚搬到新西兰。

总共管理900亿新西兰元资产的新西兰5个国有投资基金当天表示，将运用它们的投资影响力，要求“脸书”、谷歌和“推特”等社交媒体采取行动，防止用户上传和分享恐怖主义内容。其中，新西兰养老基金在“脸书”投资了约1.7亿新西兰元。

在美国，众议院国土安全委员会也将传召美国科技公司高层，要他们针对新西兰恐袭视频在网上流传作出解释。该委员会强调，屏蔽这类暴力影像是“至关重要的”。

28岁澳大利亚籍男子塔兰特在新西兰克赖斯特彻奇发动枪击案，造成50人死亡。警方相信，枪手原本还要前往第三座教堂，但被拦了下来，否则死伤者会更多。

枪手犯案时通过“脸书”直播杀人过程，直播视频在17分钟后才被切断，可是过后仍不断被转发。“脸书”已移除150万个相关视频。

新西兰一名44岁商人因分享此案影像，20日出庭受审后还押候审。若罪名成立，他面临长达14年监禁。本周早前，一名新西兰青少年因同样的行为而被控。

社交媒体公司长期以来辩称，他们不应为在这些平台上发布的内容负责。但阿德恩驳斥，这些公司不能只管赚钱而撇清一切责任。

阿德恩20日到克赖斯特彻奇市出席此案遇难者的首场葬礼。当天有6名死者入土为安，包括一对来自叙利亚的父子。阿德恩说：“我无法告诉你这有多痛苦……他们是来寻求庇护的家庭，他们在这里本应是安全的。”

据报道，此次枪击案遇难者大多是移民或难民，来自巴基斯坦、印度、马来西亚、印度尼西亚、土耳其、索马里、阿富汗和孟加拉等国。其中年龄最小的是在新西兰出生的3岁索马里裔男童。

阿德恩宣布，新西兰22日将为死者默哀2分钟。她还走访了有2名学生遇难的凯什米尔中学。她在演讲时要求学生们关心受害者，而“不要提起袭击者的名字，不要记得他干过什么事”，以免让博取出名和宣传的枪手得逞。

另一方面，该恐袭案还引起了新西兰与澳大利亚同土耳其之间的外交紧张。

土耳其总统埃尔多安上周末在竞选集会上，播放了枪手犯案视频，以此指责西方。18日，他称，澳新两国当年向土耳其派兵，是出于反宗教目的。隔天，埃尔多安又在竞选集会上播放有关片段，并扬言若新西兰无法惩处枪手，土耳其会让他付出代价。

阿德恩指责土耳其总统是借此案捞取选票。她说，副总理兼外长彼得斯将前往土耳其，当面纠正对方。

澳大利亚总理莫里森也说，他已就此召见土耳其大使，并要求土耳其官方电视台移除相关片段。莫里森表示，将视土方反应决定下一步行动，“所有选项”都在台面上。

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