阿富汗再次推迟总统选举日期

阿富汗独立选举委员会20日表示，该委员会已决定将原定于今年7月20日举行的总统选举推迟到9月28日举行。
阿富汗独立选举委员会主席努里斯塔尼对媒体表示，推迟选举将使独立选举委员会有更多时间进行准备，以便举行一场“可信的”总统大选，杜绝去年10月议会选举过程中出现的违规现象。
阿富汗最初定于今年4月20日举行总统选举。去年12月底，阿富汗独立选举委员会表示，因技术、安全、资金等一系列原因，选举将推迟到2019年7月20日举行。
今年2月，为确保即将举行的总统选举的透明度，阿富汗总统加尼批准了选举法修正案，旨在为独立选举委员会和选举投诉委员会带来根本性变革。本月早些时候，加尼重新任命了这两个机构的成员，原成员被全部撤换。（记者 陈鑫）
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