美国一长途巴士翻车致中国公民1死数伤

据中国驻美国大使馆20日消息，美国东部弗吉尼亚州19日发生一起长途巴士翻车事故，目前已确认有一名中国公民在事故中遇难，另有数名中国公民不同程度受伤，但均无生命危险。
据新华社记者从中国大使馆获得的消息，事故发生后，大使馆当天即向事发地派出前方工作组，向遭遇事故的中国公民及其家属提供必要领事协助。
弗吉尼亚州警方此前在社交媒体上通报说，发生事故的巴士载有56名乘客和一名司机，事发时正在从佛罗里达州奥兰多市驶往纽约市的途中。19日清晨，该巴士在弗吉尼亚州一高速公路匝道出口处翻车，导致两人死亡、几十人受伤。司机为一名40岁的亚裔男子，未在事故中受伤，目前已被拘押并被指控过失杀人。
当地警方此前表示，事发地点所处地区19日清晨有浓雾，发生了多起交通事故。
美国交通部资料显示，事故巴士所属公司总部设在马萨诸塞州，于2013年开始运营。（记者孙丁 刘阳）
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