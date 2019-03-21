涉嫌行贿换取奥运承办权 日奥委会主席不求连任

日本奥林匹克委员会主席竹田恒和19日说，他今年6月任期结束时会卸任，不寻求连任，同时辞去国际奥委会委员职务。

竹田涉嫌行贿、换取东京奥运会承办权，遭法国检察机关调查。

【要卸任】

竹田19日告诉日本奥委会理事会，不寻求连任日本奥委会主席，6月27日任期结束时卸任并将辞去国际奥委会委员职务。

他说：“任期结束前履行主席职责是我的责任。把日本奥委会托付给年轻领导人，由他们开辟新时代最为恰当。”

竹田现年71岁，曾是马术选手，1972年、1976年两次参加奥运会比赛。他2001年起一直出任日本奥委会主席，2012年起任国际奥林匹克委员会委员至今。

竹田的父亲恒德是明治天皇孙子，曾任国际奥委会委员和日本奥委会主席。父子二人被视为推动日本奥林匹克运动发展的重要人物。

共同社报道，就今年6月至7月日本奥委会改选，竹田连任主席原本板上钉钉。不过，法国检察机关1月证实，已将竹田正式列为行贿案嫌疑人和调查对象，令竹田承受压力。

【受质疑】

日本申奥委员会2013年向设在新加坡的一家咨询企业汇款280万新加坡元（约合1391万元人民币），其中一部分流入国际田径联合会前主席拉明·迪亚克之子帕帕·马萨塔·迪亚克手中。

法国检方2016年调查上述款项，怀疑时任东京申奥委员会理事长竹田“拍板”决定行贿，以获得奥运承办权。竹田同年5月承认向那家企业转账，但称那笔钱是“正当咨询费”、而非贿款。他19日再次否认行贿，说不谋求连任与行贿嫌疑无关。

“（有关行贿的消息）惊扰大家，让我内心痛苦……我没有做过不该做的事，”竹田说，“我会证明自己的清白。”

在野党国民民主党党首玉木雄一郎19日说，竹田决定卸任没有消除外界对东京申奥可能行贿的怀疑，“邀请第三方重新调查，证明这不是一届‘肮脏的奥运会’是竹田的责任，这不是辞职就能解决的事”。

除日本奥委会主席，竹田同时兼任东京奥组委副主席等职务。他说，将与各方商议后决定是否卸任其他职务。

【忧失信】

竹田表明去意距离东京奥运会和残奥会开幕不到500天。共同社报道，日本奥委会一直以竹田继续连任主席为前提筹备奥运，没有设想他会卸任；这名执掌日本奥委会将近18年的一把手现在宣布离开，可能引发不小混乱。

就竹田的继任人，日本柔道奥运冠军、在奥委会分管提升日本选手竞技水平的本部长山下泰裕被视为有力人选。

共同社报道，日本奥委会内部认为山下处理奥委会事务经验尚浅，部分成员反对由他接任。即使山下接任，他将难以兼顾现任职务。作为强化选手本部长，山下打算让日本队在家门口取得历届最好成绩，拿到30块金牌。

竹田卸任触发对东京奥运会筹备及形象受损的担忧。一名东京奥运相关人士告诉共同社记者，竹田行贿嫌疑“损害奥林匹克精神，可能成为负面遗产”。一名不愿公开姓名的国际奥委会人士说：“（对国际奥委会的）负面影响难以估量。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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