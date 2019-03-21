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韩国拟全面推广氢燃料电池商用车 减少微尘污染

2019年03月21日07:38  来源：新华网
 

韩国国土交通部20日发布报告，宣布打算2035年以前让商用车全部使用氢燃料电池，以减少微尘污染。

韩联社援引报告内容报道，国土交通部计划在今后15年内逐步把使用传统内燃机的公共汽车、货运卡车和建筑机械全部改成使用氢燃料电池。

国土交通部负责这一事务的官员说，政府将与汽车制造商和专用车辆制造商合作，在全国推广氢燃料电池，全力建造氢燃料电池车充电基础设施。这名官员说，氢燃料经济性好，又不损害环境，有望成为新一代燃料，因而，公共交通这一领域适合引入氢燃料电池车。

本月早些时候，国土交通部宣布打算2022年以前投入2000辆氢燃料电池公交车，氢燃料电池车今年将驶上首尔、釜山等七个大城市街头。（黄敏）【新华社微特稿】

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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