英首相要求“脱欧”短时间延期 欧盟重申不重谈

英国首相特雷莎·梅的发言人19日说，梅将在欧洲联盟春季峰会开始前致函欧洲理事会主席唐纳德·图斯克，要求英国延期脱离欧盟。按首相府消息人士的说法，梅“不会要求长期延期”。

欧盟春季峰会定于21日至22日在布鲁塞尔举行。梅的发言人没有说明梅要求延期“脱欧”的缘由和延期时长，只说“一切得等到信件公开”。

不过，路透社援引首相府消息人士的话报道，梅“不会要求长时间延期”。

英国《卫报》报道，内阁大臣就延期时长意见不一，一些大臣倾向于延期3个月，另一些大臣则希望更为“从容”。其中，议会下院领袖、内阁立法委员会主席安德烈娅·利德索姆、交通大臣克里斯·格雷林和国际贸易大臣利亚姆·福克斯支持短期延时。

欧盟方面，欧盟委员会主席让—克洛德·容克重申，欧盟不会与英国重新谈判，本周举行的欧盟春季峰会可能不会就英方延期要求作出决定。

容克说，就他所知，欧盟方面还没有收到梅递交的要求延期“脱欧”信件。

梅2017年3月29日正式向图斯克递交“脱欧”信函，使英国成为首个寻求退出欧盟的成员国。根据欧盟法律，英国本月29日正式“脱欧”。然而，英国议会下院先后两次投票，两次否决了英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议。

下院第二次否决“脱欧”协议后，13日投票反对“无协议脱欧”，14日通过政府动议，同意如果议会下院在20日以前通过“脱欧”协议，英国政府将与欧盟协商，寻求把英国“脱欧”期限由3月29日推迟至6月30日；否则，英国政府仍将与欧盟协商推迟“脱欧”事宜，但最终期限取决于欧盟决定。

18日，下院议长约翰·伯科以议会400多年传统为依据，拒绝政府与欧盟达成的“脱欧”协议在不作大改的情况下诉诸第三轮表决。

伯科作出这项决定后，梅的发言人承认，议会僵局触发“危机”，梅不得不致信图斯克，要求延期“脱欧”。英方函件将在欧盟春季峰会开始前递交。

“脱欧”谈判欧盟首席代表米歇尔·巴尼耶19日说，延期“脱欧”对欧盟其余27个成员国而言意味着“政治和经济损失。”

巴尼耶要求梅尽快取得英国议会对“脱欧”协议的支持，延期“脱欧”意味着可能出现“新情况或新的政治进程”，“我们怎么能确定，在这次可能延期的最后关头不会重返与今天相同的局面”。（陈立希）（新华社专特稿）

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