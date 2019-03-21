夏威夷州议员提议大规模禁塑 已在州参议院通过

美国夏威夷州参议员迈克·加巴德提出一项大规模禁止销售和使用塑料用品议案，涉及大量政府机构和餐饮业者，禁塑力度和范围超过美国其他一些地方。

按照加巴德提议，2021年7月1日后，夏威夷州机构及下属县机构不得出售或使用一次性塑料饮料瓶、餐具、搅拌棒、吸管、泡沫塑料容器；2022年7月1日后对餐馆和其他食品企业采取这些禁塑措施；2023年7月1日后禁止出售和使用各种塑料袋。

这项议案已获夏威夷州参议院通过，现阶段正在接受州众议院审议。

美联社20日报道说，加巴德提出的禁塑举措比加利福尼亚州的措施更严格，禁塑范围超过西雅图、旧金山等城市。加州去年成为美国第一个禁止快餐店以外的餐厅主动提供塑料吸管的州。西雅图、旧金山等城市则禁止使用“某些”一次性塑料用品。（欧飒）【新华社微特稿】

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