美国要查波音737 MAX 8认证过程　欧加不放心

美国交通部19日确认，交通部督察长办公室将审核美国联邦航空局对波音公司737 MAX系列客机的认证过程。

美国司法部已经先行介入波音客机安全监管调查。737 MAX 8型客机5个月内连续发生两起空难，致大约350人殒命。

波音同一天宣布两项人事调整，以应对监管调查。

不过，欧洲联盟和加拿大坚持对波音客机作独立调查。

【多方介入】

美联社报道，美国交通部长赵小兰19日致信交通部督察长卡尔文·斯科韦尔，正式要求审核波音737 MAX 8客机获得认证的过程，以澄清“客观和详尽事实”。

作为政府监管机构，美国联邦航空局接受交通部管辖。信件说，审核有助于联邦航空局“确保有效执行安全流程”。

波音同一天回应说，将全力配合审核。

另据路透社报道，国会众议院运输和基础设施委员会主席彼得·德法齐奥和成员里克·拉森19日对斯科韦尔提出类似要求。这两名民主党人要求审核联邦航空局为什么决定“不修改飞行员培训项目和手册，以反映起关键作用的飞行自动化系统所作调整”。

美国司法部已经先行着手调查波音接受联邦航空局监管的情况。一名知情人士18日披露，美国首都华盛顿一个大陪审团已向参与波音737 MAX系列客机开发的某人发出传票，要求后者提供电子邮件、信息和通信文件。

美国国会打算最早下周就两起空难举行听证会，联邦航空局代理局长丹尼尔·埃尔韦尔等政府官员出席。

美国媒体先前曝光，联邦航空局为减少开支，2009年起把自身承担的部分检验业务“授权”由飞机制造商或第三方专业机构承担。波音737 MAX客机的部分安全检验程序由波音工程师操作。

另外，联邦航空局局长一职过去14个月一直空缺。美国总统唐纳德·特朗普19日提名斯蒂芬·迪克森出任这一职务。迪克森在达美航空公司供职27年，任航班运营业务高级副总裁，去年10月退休。

【波音自纠】

波音同一天宣布，对商用飞机部门作人事调整。先前兼任部门副总裁和首席工程师的约翰·汉密尔顿将只担任首席工程师，以“全力投入正在进行中的事故调查”。

先前在波音工程、测试和技术组出任测试和评估负责人的琳恩·霍珀将接替汉密尔顿出任主管工程的副总裁。

路透社分析，上述人事调整显现波音作为世界最大飞机制造商尽力在应对调查的同时维持737系列客机生产。

全球航空运营商目前共运营大约370架737 MAX系列飞机。波音对737 MAX系列客机寄予厚望，原本打算今年让737 MAX系列客机交付量占737客机总交付量的九成。

然而，去年10月印度尼西亚狮子航空公司和本月埃塞俄比亚航空公司接连两起空难发生后，全球130多个国家和地区下令停飞或禁飞737 MAX系列，等待对安全性的确认。波音已暂停交付737 MAX系列。企业市值因股票价格大跌蒸发大约280亿美元。

专家怀疑，两起空难可能归咎于737 MAX系列特有的防失速系统“机动特性增强系统”(MCAS)。MCAS系统会在探测到上方气流与机翼形成的迎角过大时自动触发，“旋转水平尾翼、下压机头”，而飞行员难以越过MCAS系统重新掌控飞机。暂无结论性证据认定两起空难相关。

消息人士16日披露，波音打算一周至10天内发布MAX737 系列客机的升级软件。为争取737 MAX系列早日复飞，波音承诺修改飞行员训练项目。

但是，按照路透社的说法，美国国会打算在所有客机完成软件升级后才让737 MAX系列复飞。这可能耗时数周。

【欧加单查】

尽管美国政府介入、波音宣布整改，但欧盟和加拿大坚持自行调查737 MAX客机的安全性。这可能导致737 MAX复飞进一步延迟。

欧盟航空安全局执行理事帕特里克·基19日在欧洲议会一场听证会上说，没有为全部问题找到可接受的答案前，不会允许737 MAX系列客机复飞。

加拿大同一天宣布，今后将独立验证737 MAX系列的安全性，而非依赖美国联邦航空局的“背书”。加拿大将对MCAS系统作“全面评估”，派专家组协助美方审核已提出的系统修改建议，同时评估是否需要对系统作其他修改。

美国联邦航空局发表声明，声称“美国和全世界现有和过往航空安全纪录经由联邦航空局稳健发展以及航空业界全面合作而取得”。

波音2011年开始研发737 MAX系列客机，2017年开始交付使用。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)