英国正式向欧盟提出推迟“脱欧”

新华社伦敦3月20日电（记者桂涛 梁希之）英国首相特雷莎·梅20日在议会下院说，她已向欧盟递交信函，正式提出推迟英国“脱欧”的申请。

特雷莎·梅在信中说，英国寻求将“脱欧”最终期限由目前的本月29日推迟至6月30日。她强调，自己需要更多时间来说服议会进行第三次投票，以批准“脱欧”协议，确保“有序脱欧”。

英国反对党工党领导人科尔宾说，首相此举正将英国带向混乱与危机。

英国议会下院上周通过一份政府动议，明确若议会下院在本月20日前通过一份“脱欧”协议，英国政府将与欧盟协商，寻求将“脱欧”最终期限推迟至6月30日，否则“脱欧”最终期限恐将被推迟至更晚。

但本周，英国议会下院议长约翰·伯科援引议会传统，拒绝此前已被议会下院两次否决的“脱欧”协议在“实质内容不变”的情况下第三次交付议会表决。

值得注意的是，英国“脱欧”最终能否推迟尚取决于欧盟其他成员国的态度。欧盟21日起将举行会议，讨论“脱欧”相关事宜。

欧盟委员会此前表示，对英国推迟“脱欧”持“开放态度”，但英国需说明推迟的目的和意义。

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