马来西亚认定高盛仅道歉“不够” 索赔75亿美元

马来西亚财政部长林冠英18日说，美国高盛集团就牵扯马主权投资基金“一个马来西亚发展公司”洗钱和贪腐案，仅仅向马来西亚道歉不够，马方坚持向高盛索赔75亿美元。

马来西亚去年底就一马公司洗钱和贪腐案指控高盛，寻求高盛赔偿并要求判处两名高盛前银行家、两名一马公司前工作人员监禁。英国《金融时报》几天后援引林冠英的话报道，马方寻求高盛赔偿总额75亿美元，分别是65亿美元的债券发行款项和10亿美元债券发行费用。

马来西亚检察机关调查发现，高盛2012年至2013年承接一马公司3项债券发行业务，帮助一马公司筹集65亿美元，其间27亿美元资金遭侵吞。高盛收取远高于市场水平的6亿美元债券发行费用。

高盛集团总裁兼首席运营官苏德巍（英文名戴维·所罗门）16日在一份致马来西亚人的道歉声明中说，马来西亚人遭“许多人欺骗，包括（马来西亚）前任政府最高级别官员。（高盛前银行家）蒂姆·莱斯纳是其中之一。就莱斯纳所起的作用，我们向马来西亚人道歉”。

莱斯纳已经在美国认罪，同意归还4.37亿美元非法所得。

林冠英18日在一场记者会上说：“高盛应该明白一马案令马来西亚人所受的创伤。”

他说：“道歉不够，道歉和赔偿75亿美元，这才重要。只有当你方赔偿了，那才足够。”

一名记者提问，马来西亚是否打算在高盛提供赔偿金后撤销对这一美国金融企业的起诉，林冠英回答：“如果他们赔偿了75亿美元，我们会讨论（那种可能性）。”

一马公司是马来西亚前总理纳吉布·拉扎克2009年就任总理后设立的国家投资基金，以国有资金从事投资。按照美国司法部的说法，2009年至2014年，一马公司多达45亿美元遭侵吞，其中7亿美元汇入纳吉布个人银行账户。纳吉布否认腐败。（杜鹃）

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