英国首个百分百再生塑料瓶上架 瓶子透明度略逊

英国第一个百分之百用回收塑料制成的塑料瓶上架销售。

英国《每日邮报》18日报道，“高地泉”天然矿泉水使用的这款百分百再生塑料瓶透明度略微不如普通塑料瓶，而成本比普通塑料瓶高大约5便士（约合0.44元人民币）。

用这款再生塑料瓶装的矿泉水产品本月开始进入全英各商家。

不少饮料生产商，包括可口可乐公司，承诺增加塑料瓶生产中再生塑料的使用比例，以保护环境、减少塑料污染。不过，考虑生产成本，饮料生产商这一承诺的落实严重依赖政府答应推广的塑料瓶押金制回收政策。（黄敏）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)