默克尔：德法加强合作将为欧洲一体化注入动力

德国总理默克尔19日说，德国和法国即将签署的新友好条约将明确两国在欧洲扮演的角色，德法加强合作将为欧洲一体化注入动力。

默克尔在德国政府官网当天发布的视频中说，《爱丽舍宫条约》签署56年后的1月22日，她将与法国总统马克龙在德国西部城市亚琛签署新条约。虽然世界发生了巨大变化，但德法领导人认为，应将德法合作已取得的成果继续下去。

默克尔说，《爱丽舍宫条约》没有涉及德法两国应在欧洲扮演怎样的角色问题。新条约以《爱丽舍宫条约》为基础，将为欧洲一体化发出更强声音，“我们要为欧洲一体化带来动力”。

默克尔还说，新条约将促进德法跨境合作以及两国在经济和劳动力市场领域政策融合。新条约将附上一系列项目，说明两国如何在欧洲内加强合作。

近年来，欧洲一体化在难民危机、英国“脱欧”等背景下遭遇挫折。2017年马克龙就任法国总统后，极力推进欧盟改革，遏制欧盟离心倾向，希望重启“法德轴心”。

去年1月，马克龙和默克尔在巴黎会晤，并就制订新友好条约达成一致。今年1月8日，德国政府宣布默克尔与马克龙将于1月22日在亚琛签署新友好条约，替代1963年两国签署的《爱丽舍宫条约》。

1963年1月22日，法德领导人在法国总统府爱丽舍宫签署法德合作条约，史称《爱丽舍宫条约》。这一条约签署标志着两国由仇视对抗走向和解合作。条约是欧洲一体化建设基础，标志着“法德轴心”形成。（记者任珂 张远）

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