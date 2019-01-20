人民网>>国际

默克尔：德法加强合作将为欧洲一体化注入动力

2019年01月20日13:53  来源：新华网
 

德国总理默克尔19日说，德国和法国即将签署的新友好条约将明确两国在欧洲扮演的角色，德法加强合作将为欧洲一体化注入动力。

默克尔在德国政府官网当天发布的视频中说，《爱丽舍宫条约》签署56年后的1月22日，她将与法国总统马克龙在德国西部城市亚琛签署新条约。虽然世界发生了巨大变化，但德法领导人认为，应将德法合作已取得的成果继续下去。

默克尔说，《爱丽舍宫条约》没有涉及德法两国应在欧洲扮演怎样的角色问题。新条约以《爱丽舍宫条约》为基础，将为欧洲一体化发出更强声音，“我们要为欧洲一体化带来动力”。

默克尔还说，新条约将促进德法跨境合作以及两国在经济和劳动力市场领域政策融合。新条约将附上一系列项目，说明两国如何在欧洲内加强合作。

近年来，欧洲一体化在难民危机、英国“脱欧”等背景下遭遇挫折。2017年马克龙就任法国总统后，极力推进欧盟改革，遏制欧盟离心倾向，希望重启“法德轴心”。

去年1月，马克龙和默克尔在巴黎会晤，并就制订新友好条约达成一致。今年1月8日，德国政府宣布默克尔与马克龙将于1月22日在亚琛签署新友好条约，替代1963年两国签署的《爱丽舍宫条约》。

1963年1月22日，法德领导人在法国总统府爱丽舍宫签署法德合作条约，史称《爱丽舍宫条约》。这一条约签署标志着两国由仇视对抗走向和解合作。条约是欧洲一体化建设基础，标志着“法德轴心”形成。（记者任珂 张远）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

不到一年四次会晤 中朝领导人都谈了什么？ 应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年1月7日至10日对中国进行访问。不到一年中朝两国领导人进行四次会晤，其间，两国领导人都谈了什么？达成了哪些共识？中朝关系收获了哪些成果？ 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

解码王毅新年首访非洲的“123456” 1月2日至6日，国务委员兼外交部长王毅应邀对埃塞俄比亚和非盟总部、布基纳法索、冈比亚、塞内加尔进行了正式访问。此行延续了20多年来中国外长每年首访都选择非洲的优良传统，表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved