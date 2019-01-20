专访：中瑞已成为国家友好合作的典范——访中国驻苏黎世总领事赵清华

中国驻苏黎世总领事赵清华日前在接受新华社记者采访时表示，中国和瑞士一直秉承平等相待、创新共赢的合作精神，已成为不同社会制度、不同发展阶段、不同大小国家友好合作的典范。

赵清华表示，中瑞两国始终沿着政治互信不断深化、务实合作逐步拓展、人文交流日趋广泛、共同利益越做越大、人民友谊历久弥新这样一条主线，引领推动两国各领域、各层次交流合作，催生两国关系不断焕发新枝芽，孕育出务实合作的新硕果。

赵清华说，中瑞关系的发展经历了多方面转变，从中国进口瑞士产品为主到中瑞两国互为市场、经济互融；从中国从瑞士“引进来”到中国“引进来”与“走出去”相结合；从中国“以学为主”到中瑞两国“互学互鉴、优势互补”；从中国以市场换技术到市场换技术与中瑞两国携手迎接新科技革命和新兴产业发展先机相结合、互利共赢；从中国从瑞士借鉴双多边经验、全面熟悉国际规则，到中瑞两国共同塑造国际规则、共同维护国际秩序等。

“1980年，瑞士迅达公司在北京成立了中国第一家工业合资企业；2007年，瑞士承认中国完全市场经济地位，在欧洲国家中属于第一批；2013年，瑞士与中国签署自由贸易协定，是欧洲大陆国家中的第一个；2015年，瑞士加入亚洲基础设施投资银行（亚投行），也是第一批加入亚投行的欧洲国家……”赵清华说。

“过去5年，中国6位副总理以上国家领导人访问瑞士，瑞士联邦委员以上高官18次访华。当前，中瑞政府间有20多个对话磋商机制。中国是瑞士的第三大贸易伙伴、第三大出口市场和第六大进口来源地。”他说。

赵清华告诉记者，新中国建立之初，中瑞两国贸易额仅有数百万美元，1978年发展到约4亿美元，2017年达到360多亿美元。中国改革开放以来，瑞士对华贸易占其总贸易额的比例从不足1%升至6.6%。此外，改革开放初期，中瑞两国地方层面鲜有交往，目前已建立19对友好省州或城市关系。

赵清华说，瑞士著名企业中有半数以上在上世纪80年代就已进入中国，目前有1100多家瑞士企业在中国投资。迄今为止，在瑞士投资的中国企业有近80家，涉及能源、化工、制造业、金融、信息通信、航空运输、物流等领域。

在赵清华看来，中瑞两国拥有广泛的共同利益，随着中国对外开放的大门越开越大，中瑞两国必将在构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系的过程中再书华章。（记者聂晓阳 施建国）

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