日拟就“日本海”名称与韩磋商 或引发外交摩擦

日本政府官员18日暗示，日本正在考虑就“日本海”名称争议与韩国等国家举行非正式磋商。在雷达锁定风波、劳工案等事宜发酵背景下，这一争议可能再次引发日韩外交摩擦。

日本内阁官房长官菅义伟18日在记者会上说，应国际海道测量组织要求，日本政府正在考虑就“日本海”名称与韩国非正式磋商。

国际海道测量组织1921年在摩纳哥设立，主要负责协调各国海道测量机构活动，促进航海资料统一，推广海洋测绘方法和促进海洋学成果在航海中应用。日本和韩国是这一组织的成员国。

日本政府消息人士说，韩国向国际海道测量组织提出，应把“日本海”同时标记为“东海”。早在上世纪90年代，韩国就对“日本海”名称提出异议。按韩国方面的说法，这一海域原本称为“东海”，改名“日本海”是殖民时期产物。

日本《读卖新闻》报道，国际海道测量组织敦促日本与韩国就这一争议磋商，在2020年以前达成协议。这一组织将在2020年举行大会，讨论新版国际海域命名和边界的指导大纲。

菅义伟说，日本作为国际海道测量组织“负责任的成员国”，将做建设性的非正式磋商。他同时坚称，“日本海”是那片海域唯一获得国际认可的名称，没有变更的理由和依据。

日本媒体解读，菅义伟这番话意味着日本政府摆出针锋相对的姿态，即使举行磋商，也将反驳韩方要求。

韩国媒体19日援引政府消息人士的话报道，虽然国际海道测量组织要求日本就海域名称与韩国磋商，但情况不一定对韩国有利。按这名消息人士的说法，日本政府近期因雷达锁定风波、劳工案受到激怒，正在伺机散布反韩言论。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)