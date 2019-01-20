戈恩添新罪 三菱汽车指其获782万欧元不当收入

日本三菱汽车公司18日发布针对前董事长卡洛斯·戈恩的内部调查报告，显示戈恩从三菱汽车与日产汽车的合资公司获得大约782万欧元（约合6040万元人民币）不正当收入。

三菱汽车和日产已解除戈恩董事长职务，法国雷诺汽车公司同样打算换人。

【秘密拿钱】

戈恩涉嫌瞒报从日产公司获得的大约50亿日元（3亿元人民币）收入，去年11月遭日本检察机关逮捕。他当时担任雷诺—日产—三菱车企联盟掌门。三菱汽车当月26日解除戈恩董事长职务并开始内部调查。

调查发现，戈恩与日产和三菱汽车合资公司“日产—三菱BV”签署雇用合同，2018年4月至11月收取共计大约782万欧元“薪酬”。戈恩下达签约和发钱指令，由日产公司高层等人员执行。

日产2016年收购三菱汽车，双方2017年在荷兰联合注册成立日产—三菱BV公司。日产社长西川广人、三菱汽车社长益子修为合资公司董事。参与向戈恩发放不正当收入的日产高层说，他曾告诉戈恩有必要向西川、益子告知相关事宜，征得同意。不过，两人实际并不知情。

益子18日在记者会上说：“从合资公司建立到得知有这笔支出，我完全不知道合资公司用于发放这种款项。”

【赔偿难免】

三菱汽车社长益子说，将向戈恩索赔经济损失。他说戈恩上述做法可能涉嫌非法侵吞公司财产，没有提及是否会追究他的刑事责任。

参与三菱汽车内部调查的律师梅林启说，在日产与三菱汽车正式达成资本合作意向前，戈恩就可能开始准备从合资公司捞钱。

调查没有发现三菱汽车公司直接向戈恩支出不正当收入情况。

【四面楚歌】

戈恩已遭日产和三菱汽车解职，但雷诺汽车公司董事长职务获得保留。这家法国第二大车企临时董事长菲利普·拉加耶特接受法国《费加罗报》专访时说，将替换戈恩。报道18日刊载。

拉加耶特说，鉴于戈恩可能长期遭到拘留，“我们有责任采取长远举措”。他说，更换新人手续需要耗费数日，没有确定具体日程。戈恩后任将由雷诺公司提名和管理委员会推荐，经由董事会投票决定。

作为雷诺公司最大股东，法国政府先前要求雷诺尽快确定接替戈恩的人选。

法国米其林轮胎公司即将卸任的首席执行官让—多米尼克·塞纳尔得到法国政府青睐，是雷诺新任董事长热门人选。拉加耶特告诉《费加罗报》记者：“决定人选的不是政府而是雷诺公司”。

戈恩迄今遭拘留大约2个月，他的律师18日再次向东京地方法院申请保释。共同社以知情人士为消息源报道，戈恩律师首次申请保释时提出，获得保释后，戈恩的住所将限制在法国或法国驻东京大使馆。首次保释申请15日遭驳回，东京地方法院将在21日后作出判断。

戈恩否认日本检方一切罪名指控。（刘秀玲）

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