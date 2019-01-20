讲中国故事  办人民外交（外交经纬）

2018年1月26日，柬埔寨国王和太后会见中国前驻柬埔寨大使代表团。

中国人民外交学会供图

2018年10月31日，澳大利亚媒体代表团参观安徽凤阳县小岗村大包干纪念馆。

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中国人民外交学会办公楼一角。

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2018年是国际形势复杂多变的一年，同时也是人民外交积极有为的一年。

新朋老友 以心相交

美国前国务卿基辛格访华近百次，是中国人民的老朋友，也是外交学会的老朋友。2018年11月，在中美关系面临困难的时刻，95岁高龄的基辛格再一次应外交学会邀请访华，中方领导人与其就中美关系进行了深入的交谈。访问期间，有人问基辛格，在他一生所见的众多国家领导人中，对哪位印象最深。他毫不犹豫地回答：“中国领导人。”基辛格满怀深情地回忆道：“我接触过很多领导人，中国历届领导人最与众不同，都颇具魅力。他们目光长远、善于哲学思考，能够全面、辩证地看待问题，不会只顾眼前，更不会片面、偏激地看待和处理问题，因此总能做出最有利于国家长远发展的理性判断。”

英国约克公爵安德鲁王子是访华次数最多的英国王室成员。近年来，他把自己发起创立的全球性创业孵化公益平台“龙门创将”引入中国，扶持中国初创企业。同时，他把贵州偏远山区的精准扶贫项目“绣娘”带到英国，以王室的影响力帮助中国扶贫和企业创新。2018年，安德鲁王子两度来华访问。11月，安德鲁王子出席首届中国国际进口博览会时，盛赞中国改革开放的包容姿态，表示将助推中英关系“黄金时代”深入发展。

2018年适逢中国和柬埔寨建交60周年。4月，外交学会接待了率团来华演出的帕花黛薇亲王。她深情地表示：“我有幸于1958年随父皇访华并见到了毛泽东、周恩来、邓小平等中国老一辈领导人，周总理夫人邓颖超把我当作亲女儿一样疼爱。现在我虽然已经退休，但将继续尽己所能，促进柬中传统友谊。”

同年6月，希腊议长武齐斯应邀访华。这位年近古稀的老人，对中国和中国人民的深厚感情溢于言表，不断回忆1983年作为希腊共青团代表访华时的情景，对中国改革开放取得的成就赞叹不已。他说：“希腊虽是小国，但中国和中国人民却没有把我们当小国，对我们平等相待，我们非常感动。”

2018年5月，多米尼加正式同中国建交，掀开了两国关系的新篇章。7月，学会接待了多米尼加首批参议员代表团访华。多米尼加议员代表团考察上海和满洲里时，不停地惊叹中国取得的巨大发展成就，纷纷表示迫切希望学习中国的发展经验，“中国伟大，未来属于中国！”3个月后，学会代表团回访多米尼加，受到参议院的热烈欢迎。参议员马里奥蒂说：“多米尼加同中国建交，不是为了要中国援助，而是真心期待双边关系和务实合作能够快速发展，造福两国人民。”参议员格列罗表示，多米尼加很多政治团体都十分推崇毛泽东思想，曾经专门派人到中国参加培训，至今还经常收到中国寄来的学习材料。

去年8月，比利时联邦副参议长范鲁韦率新弗拉芒联盟党议员代表团前往西藏自治区参观。同很多西方议员一样，代表团成员对中国的认识几乎都来自西方媒体报道，对西藏的社会发展存在一些偏见。走在人流熙攘的八廓街上，参观了布达拉宫、大昭寺、罗布林卡、唐卡画院和牦牛博物馆，比利时议员代表团同当地官员、老百姓面对面交谈，亲眼看到了西藏经济社会的发展和宗教、文化、语言的传承和保护。“没想到西藏的社会经济发展有如此巨大的进步，没想到藏民族语言文字和文化得到这么好的保护，这对弗拉芒语言文化的保护非常有借鉴意义。”范鲁韦如是说。

交流对话 增信释疑

媒体是外界了解中国的一扇门。美国、澳大利亚、加拿大、中东欧16国、塞浦路斯、玻利维亚和苏里南等国媒体团访华，我们透过媒体这扇门向更多国家人民介绍一个真实的、多面的中国。

去年10月，澳大利亚媒体代表团访华专程前往安徽凤阳县小岗村，亲身领略了“敢为人先”的小岗精神。看到了40年前小岗村18位农民按下红手印、决定分田到户的仓库，目睹了现在中国农村建设的新面貌，澳方记者们惊叹不已，纷纷感慨中国改革开放的历史巨变，为改革开放大大“点赞”。

同年12月，外交学会举办了中澳高级别对话第五次会议。澳方对这次会议极为重视，提前近一个月就宣布将由澳前总理霍华德率团出席。会议当天，户外寒风瑟瑟，场内暖意盎然。中澳两国政商学媒等各界资深代表，就两国关系坦诚交换意见，双方都为中澳关系重新回到正确轨道感到高兴，并就推动双边关系进一步发展提出真知灼见。霍华德回国后就这次对话在《澳大利亚人报》上发表了署名文章，认为尽管澳中存在政治、历史、文化的差异，但加强相互理解就是进步。过去40年澳中关系基本沿着正确的轨道发展。澳方应延续过去几十年加强澳中关系的政策，这对其未来发展非常重要。

外交学会同有关国家建有20多个双边对话交流机制。2018年11月，正值中日高层实现互访之际，外交学会同日本中曾根康弘世界和平研究所共同举办了第十一届中日关系研讨会。双方对抓住难得机遇推动中日关系和东北亚合作快速发展、共同维护国际多边体制、反对贸易保护主义等达成高度共识。

此外，学会还参与主办和协办了世界和平论坛、生态文明贵阳国际论坛、太湖世界文化论坛、“读懂中国”国际会议等大型国际论坛和会议。这些论坛为中国同世界各国的朋友搭建了一座座友好交往、互利合作的桥梁。

青年交往 增进理解

青年是中外友谊的传承者，也是人民外交的重要对象。在第六届中法青年领导者论坛上，两国青年就人工智能、青年创新创业等热门话题坦诚发表见解。青年代表们参观了重庆的旧厂房改造、北京坊旧城改造等项目，考察了北京的人工智能企业。法方青年代表表示，通过访问，更深刻理解了中国的发展成就来之不易却又理所应当，希望彼此为促进中法交流作出更多成绩。

这一年，外交学会还组织了由50名年轻人组成的中国青年代表团远赴非洲，同南非、莱索托两国的青年代表深入交流，增进双方的理解和友谊。在访问马塞卢儿童之家时，一位十四五岁的非洲男孩说：“我的梦想是到中国读大学，但不知道应该做些什么”，男孩对中国的向往、对知识的渴求让中国代表团的青年深受感动。中国代表团的一位老师把自己的联系方式留给了他，并叮嘱他要努力学习。

过去一年的人民外交工作，丰富而精彩。我们用以心相交的诚意和久久为功的毅力，向各国朋友讲述中国改革开放的故事、共建“一带一路”的故事、构建人类命运共同体的故事，让世界了解一个开放的中国、自信的中国、奋进的中国。

（作者为中国人民外交学会会长）

《 人民日报 》（ 2019年01月20日 07 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)