原标题：巴基斯坦总理希望加速中巴经济走廊建设

新华社伊斯兰堡1月18日电（记者刘天）巴基斯坦总理伊姆兰·汗18日在一次会议上说，中巴经济走廊已建成项目符合巴基斯坦利益，将为巴基斯坦人民带来巨大的社会经济发展机会。他希望加速中巴经济走廊建设。

巴基斯坦总理办公室在当天的会议纪要中说，会议回顾了中巴经济走廊在不同领域中取得的成果和建设情况。伊姆兰·汗在会上指示建立中巴经济走廊商业咨询委员会，为政府提供推进中巴经济走廊产业园区建设的政策建议。

伊姆兰·汗还表示，中国过去数十年帮助7亿多人摆脱贫困，希望学习中国政府的扶贫减贫措施。他说，巴中两国在产业和农业方面的合作将帮助巴基斯坦发挥出更大的发展潜力。

(责编：杨牧、刘洁妍)