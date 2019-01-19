原标题：春节已成国际节日 多国热闹喜迎猪年

国际在线专稿：春节的脚步越来越近，过年的气氛也越来越浓。如今，春节的影响力已不仅局限于中国，而是扩大到世界其他一些国家和地区，成为国际性节日。为迎接中国己亥猪年的到来，很多国家都准备了丰富多彩的庆祝活动，带有猪年特色的产品也应运而生。

阿德莱德伦德尔购物中心门前，两个小女孩正在品尝黑格公司推出的猪年巧克力。

近日，位于澳大利亚的阿德莱德伦德尔购物中心的货架上多出了一款商品——小猪造型的巧克力。这是当地知名巧克力制造商黑格公司（Haigh’s Chocolates）为庆祝中国己亥猪年特地推出的产品。据澳大利亚新闻网站news.com.au报道，黑格公司在今年首次推出了含中国新年元素的系列产品，包括为2019年猪年特地设计制作的巧克力。

在澳大利亚各地，农历新年的气氛越来越浓。世界行业新闻网站Mice BTN 1月17日报道称，悉尼为迎接中国农历新年推出了一系列活动，预计将吸引140多万人参加。从2月1日到19日，悉尼的唐人街将被红色、金色和粉色（编者注：粉色象征猪年）装点。人们可以到唐人街感受中国传统文化，祈祷新的一年繁荣昌盛、好运连连。唐人街的很多餐馆也将推出各自的年夜饭菜单，从龙虾、乳猪、鲍鱼到粤式烧鸡，再到象征繁荣富贵的蒸珊瑚鳟鱼，应有尽有。

2月5日至19日，悉尼唐人街的主街迪克森街（Dixon Street）将悬挂数百盏中国式红灯笼，营造喜庆的节日氛围。迪克森街的干草市场及其周边地区将以热闹的方式庆祝农历新年，届时将会有令人眼花缭乱的舞狮舞龙、灯展和五彩缤纷的新年市场。

在苏格兰国家博物馆的屋顶上，独角兽灯笼和中国龙点亮了爱丁堡清晨的天空，标志着爱丁堡中国新年庆典的开始。

英国这边也十分热闹。《爱丁堡晚报》报道称，爱丁堡将以中国的水墨画展、中国苏格兰首届双语同乐会、世界一流的音乐和舞蹈表演等形式迎接中国农历新年。届时，爱丁堡市中心的标志性建筑将被红色点亮，标志2019年农历新年的开始。

亚瑟音乐厅、苏格兰国家博物馆、爱丁堡皇家植物园和爱丁堡动物园届时也将举办各类庆祝活动，从书法品鉴会到凯利舞会，再到花艺展览等等。亚瑟音乐厅还将于2月9日举办中国新年音乐会，届时将有爱丁堡交响乐团和爱丁堡歌手共同演绎《友谊地久天长》。

爱丁堡旅游行动小组也将与赫瑞-瓦特大学的孔子学院合作，共同推出中国新年庆祝活动。孔子学院教务长弗兰克·罗斯（Frank Ross）表示:“丰富的活动安排不仅让爱丁堡市民有机会参与其中，让他们加深对中国文化的了解，也能够增进爱丁堡市民与中国游客的情谊。”

缅甸的饭馆准备了传统的新年特色菜“捞鱼生”

缅甸将以盛宴的方式喜迎猪年。缅甸新闻网站“伊洛瓦底”1月17日报道称，位于仰光的塞多纳酒店将在春节期间推出一套特别的菜单，为食客带来好运、健康和繁荣。该酒店的行政总厨和他的团队特别推出了“长寿”、“繁荣”和“富贵”三款套餐。作为前菜，酒店提供传统的新年特色菜“捞鱼生”（Yee Sang），这道菜通常是与家人和朋友共同分享，所有就餐者都尽可能地把食物夹到高处，同时大喊“祝你好运”、“收入更多”、“身体健康”和“大富大贵”等吉言。

越南的新年“好运水果”在市场上供不应求

越南则在猪年到来之际推出了“好运水果”。越南新闻网站vietnamnet.vn报道称，离春节还有不到一个月的时间，春节产品已经开始在越南的市场上销售。其中，“好运水果”产品独具特色，顾客可以在芒果、木瓜和柚子等水果上刻上字母，祝愿新的一年繁荣昌盛、幸福安康。这类水果目前在越南市场上供不应求。（谢诗佳）

(责编：袁勃)