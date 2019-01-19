原标题：述评：中国制度创新增益世界

新华社北京1月18日电 述评：中国制度创新增益世界

新华社记者曹筱凡 傅云威

五年前，党的十八届三中全会推出为数众多、影响深远的变革举措。五年来，中国锐意推进制度创新，改革红利愈发显现，不仅有效推进国内经济转型、中外合作升级，还进一步推动了全球经济治理变革，为世界经济增长与发展贡献中国方案。

五年来，中国政府以激发市场活力为导向，致力于更好发挥政府作用，果断推进机构改革，转变政府职能。同时，通过建立和完善商事制度、严格保护知识产权、试水自贸区、降低市场准入门槛、扩大资本市场对外开放等一系列事关顶层设计的重大举措，促进各项制度安排，与不断变化的国内外形势实现更高水平的适配。

评价五年来中国改革成就时，希腊国际关系研究所所长帕帕索蒂里乌指出，中国决策层明白目前的问题所在，知道中国应该做什么，并走在正确的道路上。

这是1月7日在希腊雅典拍摄的希腊国际关系研究所所长帕帕索蒂里乌的资料照片。新华社发（马里奥斯·罗洛斯 摄）

德国杜伊斯堡大学东亚研究所所长托马斯·海贝勒与哥廷根大学学者阿尔敏·米勒联合发布的《中国社会转型》研究报告指出，面对经济快速发展过程中出现的新问题和挑战，中国政府的各项改革举措体现出积极性和前瞻性。

在制度变革加速推进的基础上，中国经济变中谋稳，稳中求进，成为推进世界经济增长的重要动力源。五年来，中国经济占世界经济的比重提高至约15%，人均GDP超过8000美元，中国经济连续多年对世界经济增长贡献超过30%。

制度变革提升中国经济实力的同时，也大大增添了中国市场的魅力。截至2018年9月底，各自贸试验区累计新设企业约56万家，外资企业3.2万家，吸收了12%的外资，创造了12%的进出口。

某种程度上，外商选择与中国市场结缘，就是选择与中国经济共舞，就是看好中国的变革决心。正如埃及前总理谢拉夫所言，中国发展奇迹的原因在于，选择了一条与西方国家完全不同的发展道路。他认为，中国在治国理政等方面的成功经验值得埃及学习和借鉴。

这是埃及前总理谢拉夫在开罗的办公室里接受新华社采访的资料照片（2018年12月30日摄） 。新华社记者 邬惠我 摄

自达达人。五年来，中国制度创新的红利不断产生“外溢效应”。中国方案开始为更多国家接纳，助益国际金融机构改革、区域经贸合作、多边开发合作等多个领域。

从成立亚投行和丝路基金，到推动第三方市场合作；从持续扩大“一带一路”伙伴网络，到推动亚非等地区“互联互通”；从扩大本币互换，到推进亚太自贸区建设、降低外资准入门槛……这些举措有效提升了生产要素的全球配置效率，帮助相关国家更好融入全球价值链，为国际经贸活动搭建了更大合作平台；同时，有效提升了经济全球化的包容性，注重做大并分好“蛋糕”，为各国民众带来实惠。

上个月，亚投行理事会批准新一批6个意向成员加入，使成员总数扩大到93个，几乎涵盖各大洲。亚投行收获的高人气，正是中国方案顺乎人心、合乎大势的缩影。

如今，站在新的历史起点上，中国改革不见休止符，但闻进行曲。新年伊始，更多改革新政和中国方案，正以更大力度、更广范围、更深层次，重塑中国经济和中外关系。（参与记者：钱铮、刘亚南、潘丽君、马倩、张玉亮、耿学鹏、叶在琪、朱晟、杨臻、赵焱、林昊、李碧念、高竹、田明）

(责编：袁勃)