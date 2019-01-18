印控克什米尔地区发生雪崩至少5人死亡

新华社新德里1月18日电 据印度媒体报道，印控克什米尔地区18日发生雪崩，导致10人被埋,其中5人已确认死亡、另有5人失踪。

雪崩发生在印控克什米尔地区一处偏远山口附近，有两辆小卡车和一辆越野车被埋，车上共有10名乘客。据印度新德里电视台的最新报道，目前已发现5具尸体。

当地警察与军方已组成联合救援队搜寻失踪人员。警方表示，遇难者都是在当地工作的工人，近几周该地降雪量过大引发了雪崩。

雪崩和山体滑坡在克什米尔地区很常见。2018年初，一辆汽车在印控克什米尔遭遇雪崩，造成11人死亡。克什米尔是印度和巴基斯坦存在领土争议的地区，两国都声称对其拥有全部主权。

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