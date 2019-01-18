特雷莎·梅惊险保住首相之位 英“脱欧”日期要被推迟？

在脱欧协议被议会否决24小时之后，英国首相特雷莎·梅领导的政府当地时间16日晚又面临不信任动议的严峻考验。幸运的是，这次她以19票的微弱优势涉险过关。随后，特雷莎·梅在唐宁街发表讲话，称下一步的重点是与各党派合作，共同寻求英国脱欧的出路。与此同时，英国媒体报道称，欧盟正就允许英国延后至2020年脱欧的有关事项进行研究。

据英国广播公司(BBC)16日报道，英国下议院当天就在野党工党党魁科尔宾提出的政府不信任案进行辩论并表决，特雷莎·梅最终以325票反对、306票赞成的结果保住首相之位。她在动议表决结束后发表讲话，反复强调了跨党派合作的重要性，并确认政府将于本月21日就脱欧协议问题提出解决方案。据了解，梅政府向议会提交新的脱欧协议后，议会将于本月29日再就新协议进行投票。梅在讲话中说，各方应将“个人利益”放在一边，用“建设性的精神”来探讨脱欧方案。“议员们已经明确表示了他们不想要什么，现在我们必须通力合作，搞清议会到底想要什么。”

不过，议会各党派的诉求仍然与政府有较大分歧。英国媒体报道称，工党党魁科尔宾已表示，政府需明确排除“无协议脱欧”的可能性，否则不会与政府进行对话。苏格兰民族党则支持将《里斯本条约》第50款进行延期，即推迟英国退出欧盟的日期，推动“二次公投”，同时要求政府将“无协议脱欧”的可能性排除在外。英国自由民主党和威尔士民族党也较为支持“二次公投”。但到目前为止，“二次公投”并不在保守党政府的计划之中，政府也没有就是否延长脱欧期限进行正面答复。

脱欧协议遭英国议会否决后，欧盟委员会主席容克、欧盟“脱欧”首席谈判代表巴尼耶等人均表示遗憾。巴尼耶警告说，英国“无协议脱欧”带来的风险很大，欧盟需加紧准备应对，并强调英国与欧盟日后进行任何谈判，先决条件仍是必须通过这份协议。容克取消了原定在法国斯特拉斯堡的会议，准备与特雷莎·梅举行紧急会谈。多名欧盟领导人则明确表示不会再就协议与英国重启谈判。

分析认为，英国政府明确反对“二次公投”，欧盟不愿与英国重启谈判，同时各方都强烈反对英国“无协议脱欧”，在这种情况下，英国推迟脱欧日期的可能性正在增加。英国《泰晤士报》称，由于德国和法国表示愿意延长英国脱欧谈判的时间，欧盟官员正研究按照法律途径，把英国脱欧日期延迟至明年。与此同时，欧盟各国也在加紧应对英国“无协议脱欧”。法国国会16日通过紧急特别法案，内容包括允许在法国的英国人继续受雇等。（记者 强薇、莫然）

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