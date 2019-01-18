美国执意退出《中导条约》 俄罗斯呼吁磋商

美国16日宣布，将从2月2日开始退出上世纪80年代美国与苏联缔结的《中导条约》。

美俄官员一天前在瑞士日内瓦的谈判破裂。俄方认为美方磋商时不够合作，美方则指认俄方不诚恳，作“表面文章”。

俄方同一天呼吁欧洲国家伸出援手，协助挽救《中导条约》。

【美方不满意】

美国国务院分管军备控制和国际安全的副国务卿安德烈娅·汤普森16日在比利时布鲁塞尔告诉媒体记者，美方官员15日与俄罗斯外交部官员的会晤“没有开辟新领域”，“令人失望但毫不意外”。

汤普森认定，俄罗斯提议检查9M729型导弹的方式不恰当，只不过是“为透明度作的表面文章”。她认为，俄方提议的“静态展示”无法核查导弹是否违反《中导条约》。美国想看到测试中的导弹系统，而不是在俄军“可掌控结果”的环境中检查导弹系统。

汤普森当天早些时候向北大西洋公约组织通报日内瓦会谈结果，确认美国将退出《中导条约》。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格听取通报后告诉路透社记者，“俄罗斯必须重新遵守”《中导条约》；北约需要为条约遭废弃作准备，他已要求军方评估废弃条约的后果。

《中导条约》全称《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，1987年由时任美国总统罗纳德·里根和苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫签署，规定双方不再保有、生产或试验射程500公里至5500公里、作为核武器运载工具的陆基巡航导弹和弹道导弹。

美国总统唐纳德·特朗普去年10月声称打算退出《中导条约》，理由是俄罗斯9M729导弹的射程突破条约限制。美方上月限期俄方60天内拆毁这一导弹系统，否则就启动为期6个月的正式退出条约进程。这一进程自今年2月2日开始。

俄方认定9M729导弹射程不在《中导条约》限制范围内，坚决否认违反条约；认为美方空口无凭，有意找借口退约。

【俄方吁磋商】

在参与日内瓦会谈的俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫看来，美方提出的要求不可接受，美方正“恶化局势”，而俄方“严格遵守《中导条约》”。

里亚布科夫说，俄方官员15日提议举行新一轮磋商，没有收到美方回应。

今日俄罗斯电视台网站报道，俄总统弗拉基米尔·普京在16日一次采访中说，俄罗斯“对新军备竞赛不感兴趣”，但美国现政府退出《中导条约》“将产生最严重后果”。

法新社报道，俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫16日在莫斯科说，俄方在日内瓦作出“建设性提议”，旨在让美方了解9M729导弹系统；美国却带着“最后通牒”而来，直接要求“摧毁”导弹和相关装备。

拉夫罗夫说，俄方愿继续与美方磋商，以挽救条约。他同时呼吁欧洲国家协助劝说美国。欧洲国家作为利益攸关方，不应“处于美方立场末端”。

拉夫罗夫同时希望，俄美能保留另一关键军控条约《新削减战略武器条约》。这份条约限制俄美保有核弹头的数量，将于2021年到期。

在拉夫罗夫看来，全球发生冲突的风险增加，是因为西方国家不愿承认“多极世界崛起的现实”，有意对国际社会其他成员“施加自我意志”。（海洋）（新华社专特稿）

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