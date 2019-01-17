默克尔：英国“脱欧”协议不容重新谈判

德国总理默克尔16日说，英国“脱欧”协议不容重新谈判，但德国仍会为英国实现有协议“脱欧”而努力。

德新社援引消息人士的话报道称，默克尔当天在德国联邦议院外交委员会会议上表示，她反对就“脱欧”协议进行重新谈判。英国必须自己找到解决方案，外界不应施加压力。就欧盟和英国未来关系，她说双方仍然可以进行谈判，而且现在也有时间。

默克尔在会议前对媒体说，她对英国议会下院否决“脱欧”协议感到非常遗憾。德国将尽可能将英国退出欧盟带来的损害降低到最小，因此将继续努力找到英国有序退出欧盟的解决方案。同时德国也会为英国无协议“脱欧”做好准备。德国和欧盟正等待英方就接下来如何行动提出建议。

德国外长马斯此前表示，目前的“脱欧”协议被否决，只说明英国议会下院议员不想要什么，但并不知道他们想要什么。英方须尽快澄清立场，现在“球”在英国这一边。

据悉，德国联邦政府和一些州政府已就英国无协议“脱欧”做好安排。德国政府向联邦议院提交了在英国无协议“脱欧”情况下实施的一些方案，17日召开的联邦议院全会将就此进行讨论。

法国欧洲事务部长纳塔莉·卢瓦索16日在接受法国媒体采访时表示，英国议会下院否决“脱欧”协议是个“坏消息”。被否决的这一协议是一份“非常好”的协议，可以使英国实现有序“脱欧”。

在经过5天的辩论后，英国议会下院15日以432票反对、202票支持的投票结果否决了英国政府此前与欧盟达成的“脱欧”协议。根据议会下院此前决定，英国首相特雷莎·梅将在21日前提出新的“脱欧”方案，并再次提交议会表决。（记者 任珂、张远；参与记者 韩冰）

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