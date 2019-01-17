罗马尼亚流感致10人死亡

罗马尼亚公共卫生部16日说，当天该国西部阿拉德市一名男子死于流感。这是罗马尼亚今冬以来报告的第10例流感死亡病例。
据报道，这例死亡病例是一位82岁的老人。这位老人此前还患有其他疾病，因此免疫力低下，并且未接种流感疫苗。
罗马尼亚全国传染病监控中心10日发布的统计显示，上月31日至本月6日，罗马尼亚全国急性呼吸道感染病例达5.3万例，比去年同期增加9.1%，环比增加了32.5%。
业内人士认为，呼吸道感染病例骤增主要原因是近期气温变化较大。专家呼吁人们尽可能避免与已出现流感症状的人接触，多食用富含维生素的食物，同时保持个人卫生勤洗手。（记者 林惠芬）
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