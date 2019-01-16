“共同命运 共同行动 共同发展” --博鳌亚洲论坛2019年会新闻发布会举行

（人民网记者 尚凯元 王海林）今日，博鳌亚洲论坛秘书处在北京召开新闻发布会，宣布博鳌亚洲论坛2019年年会将于3月26日至3月29日于海南博鳌举行，28日举行开幕式，主题为“共同命运 共同行动 共同发展”。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，今年年会备受关注。2018年，主要经济体增长态势和货币政策分化明显，国际市场波动加剧，多边贸易体制受到严重冲击，全球结构性改革问题突出。世界经济增长面临较大的下行压力。同时，大国竞争日趋激烈，国际热点问题不时升温，国际形势中的不稳定因素明显增多。各方对单边主义、保护主义给世界经济带来的不确定性表示出极大关注，并寄厚望于推进多边主义与全球治理。

在这一背景下，2019年年会主题确定为《共同命运共同行动 共同发展》。共同命运呼唤共同行动，共同行动促进共同发展。

在这一主题下，2019年年会初步拟设置50场左右的正式讨论，包括开幕大会、分论坛、CEO对话、圆桌会议等。具体议题拟设以下五大版块

开放型世界经济版块，突出“开放”这一关键词，下设世界经济展望、服务业的开放、WTO改革、跨境电商、自贸区与自由港等议题。

多边主义、区域合作与全球治理版块，突出“多边合作”这一关键词，下设全球治理、一带一路、岛屿经济、亚洲区域合作组织对话、中国东盟省市长对话、中美、中日、中澳CEO对话、跨国公司圆桌、两岸企业家圆桌等议题。

创新驱动版块，突出“科技创新”这一关键词，下设可持续发展、5G与物联网、“AI+”时代、大数据、分享经济、海洋经济、IT圆桌等议题。

高质量发展版块，突出“有质量的增长”这一关键词，下设乡村和城市建设、制造业、金融、消费、跨境投资、楼市、证券市场、国企民企对话、中小企业、能源资源圆桌等议题。

热点前沿版块，涵盖政治、外交、安全、教育、文化、健康、民生等议题，包括南海分论坛、健康分论坛、大学校长对话、青年领袖圆桌、女性圆桌、媒体领袖圆桌等。

李保东表示，中国作为博鳌亚洲论坛的东道国，每年都有领导人出席年会。此外，已经有多个亚洲和欧洲国家领导人初步明确了参会意向。

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