韩国土部长访问铁路合作组织 商讨韩朝铁路连接问题

据韩国国际广播电台(KBS)报道，韩国国土部16日表示，韩国国土交通部长官金贤美日前与国际铁路合作组织委员会主席会晤，就韩朝铁路连接等问题交换了意见，并决定加强与铁路合作组织的合作。
据报道，金贤美于当地时间14日访问了位于波兰华沙的国际铁路合作组织委员会，就韩国与该委员会间的合作方案进行深入讨论。
金贤美说明了最近韩朝铁路合作有关情况，希望今后与铁路合作组织保持密切合作。
报道称，国际铁路合作组织主席提及韩朝举行铁路项目开工仪式，对今后韩朝铁路项目或将实现的经济效益深表关心。
(责编：袁昕(实习生)、杨牧)
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