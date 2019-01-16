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俄总统新闻秘书：俄日和平条约不应损害南千岛群岛居民利益

2019年01月16日15:42  来源：新华网
 

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫16日说，俄日和平条约的签署不应损害南千岛群岛（日本称北方四岛）居民利益。

佩斯科夫16日对俄媒体说，俄日两国之间没有签署和平条约阻碍了两国关系的发展。俄日应签署和平条约，但不应损害南千岛群岛居民的利益。

俄罗斯克里姆林宫网站14日说，俄总统普京将于22日在莫斯科与日本首相安倍晋三会谈，讨论俄日和平条约、双边关系和国际问题等。14日，俄罗斯外长拉夫罗夫和日本外相河野太郎在莫斯科举行会谈，拉夫罗夫会后强调，俄对南千岛群岛的主权问题“不容讨论”，南千岛群岛是俄罗斯领土。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

普京在2018年9月同安倍晋三会谈时建议在不设任何前提条件下签署俄日和平条约，并在条约中规定通过谈判解决俄日争端。随后双方于2018年11月在新加坡举行会谈，商定以1956年《苏日共同宣言》为基础，加快和平条约谈判进程。宣言中有关条款规定，苏联在条约缔结后向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹和齿舞。（记者吴刚）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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